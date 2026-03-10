De discussie rond de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Irak en de winnaar van Suriname/Bolivia heeft een nieuwe wending gekregen. Irak heeft de FIFA gevraagd om de beslissende wedstrijd uit te stellen. Bondscoach Graham Arnold gaf daarbij aan dat de omstandigheden momenteel lastig zijn voor zijn ploeg. "Help ons alsjeblieft met deze wedstrijd, want we hebben momenteel grote moeite om onze spelers uit Irak te krijgen."

Het voorstel uit Irak is om de finalewedstrijd pas een week vóór de start van het WK te spelen. In dat scenario zou de winnaar direct in Mexico blijven om zich voor te bereiden op het toernooi, dat ook in de Verenigde Staten en Canada wordt gehouden. Suriname-bondscoach Henk ten Cate reageert echter fel op het idee. "Belachelijk natuurlijk", reageert Ten Cate bij Rondo. "Een week van tevoren... Hoe kan je nou...? Je moet je toch voorbereiden? Dit slaat werkelijk helemaal nergens op."

'Daar kunnen wij niets aan doen'

Ten Cate zegt de moeilijke situatie van Irak te begrijpen, maar vindt dat geen reden om het speelschema aan te passen. Zelfs niet als de spelers mogelijk eerst zo’n 25 uur met de bus naar Turkije moeten reizen om daar pas het vliegtuig naar Mexico te nemen, zoals de FIFA aanraadde. "Zij willen ook naar het WK, maar helaas is daar in dat gebied een oorlog uitgebroken. Daar kunnen wij niets aan doen, en zij ook niet waarschijnlijk, maar dat is de realiteit. Je kunt moeilijk tegen een land zeggen: gaan jullie maar even wachten, en één week voor het toernooi begint, gaan we de wedstrijd spelen. Dat gaat toch niet? Wat denk je van de voorbereiding?"

Volgens Ten Cate is het voorstel daarom geen serieuze optie. "Dat lijkt mij niet. Het lijkt me niet dat de FIFA zo achterlijk reageert dat ze dit gaan toestaan. Dat kan niet. Een andere optie is: gaat Iran wel? Als Iran niet gaat, wat er best dik inzit, kan Irak hun plek overnemen, want het is een team uit de Aziatische zone."

Iran heeft zich al geplaatst voor het WK en is momenteel het hoogst geklasseerde land uit die regio. Irak volgt daarachter. De wereldvoetbalbond FIFA heeft zich nog niet uitgesproken over het verzoek van de Irakezen. Voor Suriname geldt eerst dat zij op 27 maart moeten winnen van Bolivia om de eventuele finalewedstrijd te mogen spelen.