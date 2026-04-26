De peperdure kaartjes voor het WK voetbal leveren ook een positieve noot op. De wereldvoetbalbond FIFA is namelijk van plan om de deelnemende landen ook meer geld uit te keren. Daar zou ook de KNVB en daarmee het Nederlandse voetbal van meeprofiteren.

Wereldvoetbalbond FIFA is van plan het prijzengeld voor het komende WK voetbal verder te verhogen. Er ligt een voorstel dat dinsdag moet worden goedgekeurd op een congres in Vancouver. In december maakte de FIFA bekend dat het prijzengeld voor het WK van dit jaar 50 procent hoger komt te liggen dan bij het vorige WK. Het gaat om een bedrag van 655 miljoen dollar (omgerekend 560 miljoen euro).

Recordbedrag aan inkomsten

De FIFA heeft aan persbureau Reuters laten weten dat het prijzengeld voor alle 48 deelnemende landen wordt verhoogd. Dat komt omdat de mondiale bond in de periode 2023-2026 naar verwachting een recordbedrag van 11 miljard dollar (9,5 miljard euro) aan inkomsten zal genereren.

"Er zijn gesprekken gaande met bonden over de hele wereld om de beschikbare inkomsten te verhogen", aldus een woordvoerder van de FIFA. "Dit omvat een voorgestelde verhoging van de financiële bijdragen aan alle gekwalificeerde teams voor het WK en van de ontwikkelingssubsidies die beschikbaar zijn voor alle 211 lidbonden."

Prijzengeld WK voetbal

Voordat de nieuwe verhoging ingaat, staat het huidige prijzengeld voor het WK voetbal van komende zomer in de Verenigde Staten, Canada en Mexico ook op torenhoge bedragen. Alleen al voor de voorbereiding en de kosten daarvoor krijgen alle 48 landen een bedrag van 1,5 miljoen dollar. Ook is het laagste bedrag dat een land kan krijgen daardoor 10,5 miljoen dollar.

Wereldkampioen: 50 miljoen dollar

Verliezend finalist: 33 miljoen dollar

Derde plaats: 29 miljoen dollar

Vierde plaats: 27 miljoen dollar

Vijfde tot en met achtste plaats: 19 miljoen dollar

Negende tot en met zestiende plaats: 15 miljoen dollar

17de tot en met 32ste plaats: 11 miljoen dollar

33ste tot en met 48ste plaats: 9 miljoen dollar

Nederlands elftal

Het WK voetbal van 2026 vindt plaats van 11 juni tot en met 19 juli in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Het Nederlands elftal speelt in de groepsfase tegen Japan, Tunesië en Zweden.