Het WK voetbal is helemaal gevuld met de 48 rechtmatige landen die zich kwalificeerden, maar de onrust in het Midden-Oosten zorgt ervoor dat er getwijfeld wordt aan deelname van Iran. Dat land is politiek in oorlog verwikkeld met WK-organisator Verenigde Staten. Iran en de FIFA melden dat het land klaar is voor het WK, maar een hoge pief van president Donald Trump heeft een vervangend land in gedachten.

Ondanks de oorlog is het Iraanse nationale voetbalteam "volledig voorbereid" om deze zomer deel te nemen aan het WK. Dat zei regeringswoordvoerder Fatemeh Mohajerani, meldt Al Jazeera. Eerder op woensdag meldde de Financial Times dat een topgezant van de Amerikaanse president de FIFA heeft gevraagd Iran te vervangen door Italië op het WK.

Italië weer niet aanwezig

Italië had de kans om zich op eigen kracht te plaatsen voor het WK, maar verloor in de groepsfase van de kwalificatie de enig beschikbare plek aan Noorwegen. In de Europese play-offs kreeg het nóg een kans, maar lag dit keer Bosnië & Herzegovina in de weg, waardoor Italië voor het derde opeenvolgende WK ontbreekt.

Toch zag de hoge pief van de Amerikaanse president Trump reden om Italië te noemen als 'logische vervanger' van Iran op het WK. "Ik bevestig dat ik heb voorgesteld dat Italië Iran vervangt op het WK. Ik ben geboren in Italië en het zou een droom zijn om de Azzurri te zien deelnemen aan een toernooi in de VS. Met vier titels hebben ze de staat van dienst om deelname te rechtvaardigen”, vertelde gezant Paolo Zampolli.

Iran

Deelname van Iran aan het toernooi staat ter discussie sinds de luchtaanvallen van de VS en Israël op Iran in februari. Het WK wordt gezamenlijk georganiseerd door de VS, Mexico en Canada, maar alle groepswedstrijden van Iran staan gepland in de Verenigde Staten.

Mohajerani zei dat het Iraanse ministerie van Jeugd en Sport de voorbereidingen voor deelname in de VS heeft getroffen. Eerder liet de Iraanse sportminister nog weten dat Iran "onder geen enkele omstandigheid kan deelnemen aan het WK".

'Iran moet komen'

Daarop zei de Amerikaanse president Donald Trump dat het Iraanse team welkom is op het WK, maar dat hij niet gelooft dat het "gepast is als ze daar zijn". FIFA-president Gianni Infantino zei vorige week: "Het Iraanse team komt zeker, ja. We hopen natuurlijk dat de situatie tegen die tijd vreedzaam zal zijn. Dat zou zeker helpen. Maar Iran moet komen."

Loting WK voetbal

Iran zit in Groep G met België. Egypte en Nieuw-Zeeland. Italië zou daar in theorie één op één de vervanger van Iran kúnnen zijn, omdat er in één groep maximaal twee Europese landen mogen zitten.