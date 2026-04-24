Matthijs de Ligt is vijftig dagen voor het begin van het WK voetbal nog altijd niet volledig fit. De 26-jarige verdediger keerde volgens zijn club Manchester United terug op het trainingsveld om verder aan zijn herstel te werken. Het is nog niet duidelijk of hij op tijd hersteld is voor het eindtoernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

De Ligt staat al sinds december aan de kant met een rugblessure. De verdediger speelde op 30 november tegen Crystal Palace zijn laatste wedstrijd voor Manchester United. Hij traint nog altijd individueel, maar is volgens zijn club positief gestemd.

Nederland speelt het eerste groepsduel op 14 juni in Dallas tegen Japan. Het WK begint op 11 juni met de openingswedstrijd in Mexico-Stad tussen Mexico en Zuid-Afrika. Bondscoach Koeman weer al dat hij belangrijke krachten binnen het Nederlands elftal niet kan gebruiken door blessures.

Veel spelers zijn geblesseerd

Jerdy Schouten mist het WK vanwege een gescheurde kruisband. Daarnaast zijn momenteel ook Justin Kluivert en Memphis Depay geblesseerd. Zij zijn overigens niet de enige grote namen. Josko Gvardiol, Lamine Yamal, Alisson en Thibaut Courtois liggen zo'n anderhalve maand voor de start van het WK ook in de lappenmand.

Sommige spelers weten net als Schouten al sowieso dat ze het WK moeten missen. Serge Gnabry (Duitsland) ontbreekt op het toernooi, net als Hugo Ekitiké (Frankrijk). Brazilië heeft zelfs dubbel pech. Rodrygo is geblesseerd en dat geldt ook voor Estevao, al is bij hem de kans nog aanwezig dat hij net op tijd fit is.

De Ligt komt mogelijk in de laatste weken van het seizoen dus weer in actie voor Manchester United. De club is wederom niet in de buurt gekomen van de landstitel, maar gaat zich wel nagenoeg zeker plaatsten voor de Champoins League.