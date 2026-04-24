René van der Gijp heeft bij de podcast KieftJansenEgmondGijp het publiek aan het lachen gekregen na een suggestie over Bryan Linssen. De oud-voetballer zou de spits van NEC mee willen nemen naar het WK met Oranje, maar dan voor een nogal specifieke taak.

Tijdens de vragenrubriek in de podcast KieftJansenEgmondGijp wordt Van der Gijp gevraagd of hij NEC-uitblinker Linssen mee zou nemen naar het WK. "Ik zou Linssen wel meenemen", begint de oud-Oranje-international nog positief. "Maar dan zou ik hem op die labrador laten passen. Die hulphond die ze daar waarschijnlijk uit een asiel halen om te aaien", lacht Van der Gijp terwijl het publiek in een deuk ligt.

Met de hond doelt Van der Gijp op Arsenal en coach Mikel Arteta. De Spaanse manager houdt tegenwoordig een hond op het trainingscomplex zodat spelers die kunnen aaien, aangezien hij heeft gelezen dat dit het stressniveau laat kelderen. Van der Gijp denkt dat deze hype over zal waaien naar Oranje en ziet daarin een belangrijke rol voor Linssen. "Je kan hem gebruiken om hem uit te laten, te wassen, te kammen en eten te geven", grapt de oud-aanvaller.

Ronald Waterreus

De vraag over Linssen vloeit voort uit de bekerfinale en een recente column van oud-keeper Ronald Waterreus. In die column noemde de zevenvoudig Oranje-international de PSV-spits de 'beste Nederlandse voetballer zonder een interland achter zijn naam'. Volgens Waterreus lijkt het alsof de 35-jarige spits 'het eeuwige sportleven' heeft, ook richting het aankomende WK met Oranje in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

Uitblinker Linssen

Linssen speelde in zijn lopbaan voor Fortuna Sittard, MVV, Heracles Almelo, VVV Venlo, FC Groningen, Vitesse, Feyenoord en het Japanse Urawa Red Diamonds alvorens hij in Nijmegen terecht kwam. Daar is de 35-jarige aanvaller nu de eerste spits met elf doelpunten en acht assists in 32 officiële wedstrijden. Onlangs verlengde Linssen zijn contract nog tot medio 2028.

In februari van dit jaar bereikte Linssen ook nog een bijzondere mijlpaal. De spits van NEC is de nog actieve speler met de meeste doelpunten ooit in de Eredivisie. Dat was lange tijd Steven Berghuis met 117 treffers, maar Linssen zit inmiddels op 122 goals.