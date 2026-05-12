De WK-wedstrijden van het Nederlands elftal en Curaçao zijn in juni live op het grote doek te zien bij bioscoopketen Pathé. Dat heeft het concern dinsdag, op de startdag van het Filmfestival van Cannes, bekendgemaakt.

Het is niet de eerste keer dat Pathé de wedstrijden van Oranje op deze manier vertoont. Maar het is wel bijzonder dat ook de wedstrijden van Curaçao te zien zijn. Curaçao schreef geschiedenis door zich voor de eerste keer te kwalificeren voor een wereldkampioenschap.

Alle wedstrijden van Oranje worden vertoond bij Pathé Arena en Pathé Schouwburgplein. Ook de wedstrijden van Curaçao worden in deze twee theaters vertoond. Daarnaast vertoont een aantal andere Pathé-theaters geselecteerde wedstrijden van het Nederlands elftal binnen reguliere openingstijden, waaronder theaters in Arnhem, Eindhoven, Haarlem, Den Haag en Vlissingen.

Tijdsverschil

Vanwege het tijdsverschil met Noord-Amerika vinden veel wedstrijden in de late avonduren plaats. Een deel van de wedstrijden start rond 19.00 uur, het merendeel begint om 22.00 uur of later. Wanneer de elftallen de poulefase doorkomen en doorgaan naar de volgende rondes, zijn deze wedstrijden ook te zien bij Pathé. De kaartverkoop voor de reguliere wedstrijden is dinsdag van start gegaan.

Nederland begint het toernooi op 14 juni met een duel tegen Japan. De andere tegenstanders in de groepsfase zijn Zweden en Tunesië. Ook Curaçao speelt de eerste wedstrijd op 14 juni. Zij beginnen tegen Duitsland. Daarna volgen duels tegen Ecuador en Ivoorkust.

Dick Advocaat

Bij Curaçao is de aanloop naar het eindtoernooi onrustig. De nationale ploeg plaatste zich voor het WK onder leiding van Dick Advocaat, maar hij vertrok als bondscoach vanwege privéomstandigheden. Hij liet onlangs echter weten dat hij open staat voor een terugkeer en dat leidde tot discussie over zijn opvolger Fred Rutten. Die besloot maandag de eer aan zichzelf te houden en op te stappen. Ook perschef Kees Jansma legt zijn taken neer vanwege de 'onacceptabele' gang van zaken.

