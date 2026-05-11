Fred Rutten heeft besloten om zich terug te trekken als bondscoach van Curaçao. De 63-jarige opvolger van Dick Advocaat maakte zich op voor zijn debuut op een WK, maar heeft daar exact een maand voor de start van het eindtoernooi van afgezien.

Terwijl Curaçao en Rutten zich opmaakten voor het WK, groeide achter de schermen plots de druk rond de positie van Rutten. De aanleiding: hardnekkige berichten over een mogelijke terugkeer van Dick Advocaat. Meerdere media schreven dat de ervaren Nederlandse coach oren zou hebben naar een comeback. Toen ook hoofdsponsor Corendon zich openlijk achter dat scenario schaarde, schoot het dossier in een stroomversnelling. Het gevolg was een weekend vol speculatie, reacties en opvallend veel media-aandacht.

Historische prestatie van Advocaat

Curaçao heeft een historische WK-kwalificatie achter de rug met Dick Advocaat, want zij plaatsten zich voor het eerst in de geschiedenis voor het eindtoernooi. Het kreeg echter al snel een onverwacht vervolg. Nadat Dick Advocaat opstapte vanwege de gezondheid van zijn dochter, moest de voetbalbond op zoek naar een nieuwe bondscoach.

Die zoektocht bracht de bond opnieuw uit bij Fred Rutten. Eerder had hij een aanbod nog naast zich neergelegd, maar deze keer besloot hij de uitdaging wel aan te gaan. Zijn periode bij Curaçao bleef uiteindelijk bijzonder kort: na een stage in Australië en twee oefenwedstrijden komt er alweer een einde aan zijn avontuur.

Rutten bedankt voor WK

De onrust van de voorbije dagen, aangewakkerd door de aanhoudende geruchten over een terugkeer van Advocaat, bleek daarbij doorslaggevend. Rutten acht de omstandigheden onvoldoende om nog langer verder te werken. "Er mag geen klimaat heersen dat gezonde professionele relaties schaadt, zowel tussen spelers als binnen de staf. Daarom is het verstandig om een ​​stap terug te doen. Bovendien dringt de tijd en moet Curacao vooruit. Ik betreur de manier waarop de situatie zich heeft ontwikkeld, maar ik wens iedereen veel succes," aldus Rutten in een officiële verklaring van de bond.

Advocaat wordt volgens het Algemeen Dagblad per direct aangesteld als bondscoach, waardoor hij alsnog het WK gaat leiden als oudste bondscoach ooit. De bond van Curaçao moet dat nog wel officieel bekend maken. Mogelijk gebeurt dat dinsdag, want dan wordt er een persconferentie gehouden.

WK voetbal

Voor Curaçao begint het WK op 14 juni met een wedstrijd tegen Duitsland. Daarna volgen groepsduels met Ecuador en Ivoorkust.

