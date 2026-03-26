Troy Parrott leek weer de grote ster te worden bij Ierland in de play-offs van het WK voetbal, maar tot zijn afgrijzen zag de AZ-spits zijn land in de penaltyserie geklopt worden door Tsjechië. Daar groeide keeper Matej Kovar van PSV uit van schlemiel tot held. Na zijn eigen goal in de reguliere tijd keerde hij in de beslissende strafschoppenserie twee pingels en staat zijn land Tsjechië in de finale.

Parrott begon bij Ierland als diepste spits in de play-off-wedstrijd tegen Tsjechië. Op het spel stond een plekje in de finale van de play-offs om een WK-ticket. Parrott liet in de openingsfase al zien dat hij onmisbaar is voor de Ieren. De spits van AZ mocht na twintig minuten spelen aanleggen voor een penalty, die hij onberispelijk binnen schoot tegen een bekende doelman.

March 26, 2026

Eigen goal Kovar

Vervolgens werd het voor de Ieren nog mooier, maar dat betekende ook een dieptepunt voor PSV-keeper Matej Kovar. De doelman werkte een bal op knullige wijze in eigen doel, waardoor Ierland de voorsprong verdubbelde. Niet veel later kon Patrik Schick alweer iets terug doen voor de Tsjechen vanaf de penaltystip. De misser van Kovar werd daardoor ongedaan gemaakt, maar de Ieren bleven onder aanvoering van Parrott op voorsprong. Tsjechië kwam vlak voor tijd op 2-2 en dus werd het verlengen en zelfs penalty's.

Penaltyheld Kovar

Daarin scoorde Parrott meteen de eerste en miste Mojmir Chytil de derde namens Tsjechië. Ierland leek daarmee in een zetel te zitten, maar toen kwam de heldenrol van Kovar. De PSV-doelman stopte achtereenvolgens de inzetten van Finn Azaz en Alan Browne en kroonde zich tot held. Tsjechië neemt het in de finale op in en tegen Denemarken, dat Noord-Macedonië simpel met 4-0 opzij zette.

Italië op drempel van WK

Italië heeft de eerste succesvolle stap naar deelname aan het WK voetbal gezet door in de halve finale van de play-offs met 2-0 te winnen van Noord-Ierland. Italië kan zich eigenlijk geen misstap veroorloven. De viervoudig wereldkampioen hunkert naar een nieuwe deelname aan de eindronde na twee fiasco's in de vorige kwalificaties. Italië slaagde er niet in zich voor de WK's van 2018 in Rusland en 2022 in Qatar te plaatsen.

Italië - Bosnië

In de finale is Bosnië en Herzegovina de tegenstander van Italië. In Cardiff wonnen de Bosniërs na strafschoppen van Wales. In reguliere speeltijd stond het 1-1. Daniel James zette Wales in de 51e minuut op voorsprong. Vlak voor tijd schoot routinier Edin Dzeko Bosnië en Herzegovina op gelijke hoogte. Bosnië en Herzegovina won de strafschoppenserie met 4-2.