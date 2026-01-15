Het nieuws dat de vrouw van Marco van Basten ernstig ziek is, maakt veel los in de voetbal- en mediawereld. Liesbeth ondergaat een intensieve behandeling, zo maakte sportzender Ziggo Sport eerder deze donderdag bekend. Van Basten zal daardoor de komende maanden niet op televisie te zien zijn.

Het bericht dat Ziggo Sport plaatste leverde vele reacties op. Onder meer collega Hélène Hendriks (van onder meer Ziggo Sport) en NOS Sport-presentator Sjoerd van Ramshorst laten een 'hartje' achter onder het bericht. Ook voetbalclub Ajax betuigt steun. "Heel veel sterkte Marco & Liesbeth." Daarnaast waren er nog honderden anderen die een opbeurend bericht achterlieten voor het stel.

Het trieste nieuws heeft ook het buitenland bereikt. Het Belgische Het Laatste Nieuws bericht over de ziekte van Liesbeth, net als het Spaanse TodoMercadoWeb.

Donderdag liet Ziggo dus weten dat Van Basten de komende maanden niet op de zender te zien is, zonder daarbij te diep in detail te treden. "Zijn vrouw Liesbeth is ernstig ziek en ondergaat de aankomende maanden een intensieve, deels ook preventieve, behandeling." De zender wenst de oud-profvoetballer, Liesbeth en de rest van de familie uiteraard alle kracht toe.

'Vertrouwen op een goede afloop'

Van Basten liet het zelf ook bij een kort statement. "Ik wil me de komende maanden volledig wijden aan het herstel van Liesbeth. Het wordt ongetwijfeld een zware tijd, maar we hebben veel vertrouwen op een goede afloop."

De twee leerden elkaar in de jaren '80 kennen. Uiteindelijk kregen ze een relatie en trouwden ze in 1993. Samen hebben ze drie kinderen.

Van Basten verscheen eerder deze week nog bij voetbalpraatprogramma Rondo. Dat zal voorlopig dus de laatste keer zijn geweest. Eerder dit jaar werd hij ook al getroffen door vervelend nieuws. De dak van een sportcentrum in Utrecht dat hij met onder meer Frank Rijkaard opende, stortte vorige week voor een deel in. Dat kwam door de vele sneeuw die er in Nederland was gevallen.

