Het Nederlands elftal is het WK voetbal begonnen met een teleurstellend gelijkspel. Oranje leek op weg naar een overwinning tegen Japan, maar zag de zege in de 89e minuut uit handen glippen door een kopbal van Kamada (2-2). Zweden won in de nacht van zondag op maandag met 5-1 van Tunesië en pakt daarmee de leiding. Check hieronder de uitslagen, het programma en de stand in Groep F.

Nederland weet na de eerste groepsduels al dat het in de achtervolging moet. Zelf speelde het met 2-2 gelijk en Zweden maakte gehakt van Tunesië: 5-1. Daardoor staat Oranje al op twee punten achterstand van de koppositie en op papier een fijnere loting in de knock-outfase. De volgende wedstrijd van bondscoach Ronald Koeman en zijn spelers is op 20 juni tegen Zweden. Onderling resultaat is van belang, dus een nederlaag kan Oranje zich niet permiteren.

Oranje begon met de wedstrijd tegen Japan. Virgil van Dijk zette Oranje op voorsprong met een geweldige kopbal, maar Japan kwam alweer snel op gelijke hoogte via Nakamura. Summerville leek de wedstrijd te beslissen met een prachtige treffer in de verre hoek, maar in de bloedstollende slotfase kopte Kamada Japan alsnog langszij. Een bittere pil voor Oranje, dat nu moet leveren tegen Zweden op 20 juni.

Programma en uitslagen Groep F

14 juni om 22.00 uur: Nederland - Japan (2-2)

15 juni om 03.00 uur: Zweden - Tunesië (5-1)



20 juni om 19.00 uur: Nederland - Zweden

21 juni om 06.00 uur: Tunesië - Japan



26 juni om 01.00 uur: Tunesië - Nederland

26 juni om 01.00 uur: Japan - Zweden

De nummers één en twee gaan door naar de knock-outfase van het WK voetbal. Bij die 24 landen voegen zich ook nog acht beste nummers drie uit de twaalf groepen. Een grote kans dus dat Oranje de groep overleeft.

Stand Groep F

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