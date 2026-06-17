Kyliann Mbappé kroonde zich dinsdagavond tot de topscorer aller tijden van het Franse elftal. De wereldster van Real Madrid nam twee treffers voor zijn rekening tegen Senegal (3-1). Mbappé reageerde na afloop fel op zijn criticasters.

Met zijn twee goals werd Mbappé alleen recordhouder voor Frankrijk met 58 interlanddoelpunten, eentje meer dan Olivier Giroud. Bovendien maakte de speler van Real Madrid zijn 14e WK-goal, waarmee hij de Franse WK-legende Just Fontaine voorbijging als topschutter aller tijden voor Les Bleus op het toernooi. Mbappé is zelfs op koers op alltime WK-topscorer Miroslav Klose in te halen, die er zestien maakte.

'Er is géén sprake van wraak'

In een interview met M6 na het laatste fluitsignaal wuifde Mbappé de kritiek weg. "Er is geen sprake van wraak. Als ik zou spelen om alle critici de mond te snoeren, zou ik tot mijn 80e moeten spelen", beet de Fransman van zich af. Hij heeft maar één doel, benadrukt hij. "Ik speel om geschiedenis te schrijven voor mijn land."

Topscorers van Frankrijk

Speler Doelpunten Kylian Mbappé 58 Olivier Giroud 57 Thierry Henry 51 Antoine Griezmann 44 Michel Platini 41

Mbappé maakt indruk op teamgenoten

Mbappé maakte met zijn twee wonderschone doelpunten indruk op zijn teamgenoten. Arsenal-verdediger William Saliba was na afloop vol lof over de prestaties. "Het is waanzinnig. Ik denk dat hij zich niet realiseert dat hij de topscorer aller tijden van Frankrijk is. We zijn allemaal blij voor hem. Ik hoop dat hij de rest van het toernooi blijft scoren", vertelde hij met een grote lach.

Ondanks zijn galavoorstelling en records, bleef Mbappé met beide voeten stevig op de grond staan. "We zagen het bij andere teams hoe lastig het is om met een overwinning te beginnen. Alle teams weten dat het WK uniek is, iedereen wil winnen en een goed beeld van zijn land geven" legde hij uit."We moeten ervoor zorgen dat ons team het WK wint. Dit is nog maar de eerste groepswedstrijd", besloot hij het interview.