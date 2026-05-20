Ex-topvoetballer Demy de Zeeuw heeft woensdag een mooi initiatief voor voetbalfans aangekondigd. Zij kunnen een uniek stukje geschiedenis bemachtigen via een bijzondere collectie gedragen shirts.

De Zeeuw veilt vanaf woensdag vijftien gedragen en geruilde wedstrijdshirts uit zijn voetbalcarrière. De collectie bevat shirts die zijn gedragen tijdens het WK in 2010 en shirts uit interlands en Europese wedstrijden. De veiling eindigt maandag 25 mei om 19.00 uur. Het is een samenwerking met veilingplatform MatchWornShirt (MWS).

De shirts zijn verdeeld over drie veilingen: nationale teams, internationale competities en binnenlandse competities. De collectie bestaat uit shirts die De Zeeuw droeg of door de jaren heen verzamelde via shirt swaps met andere profvoetballers.

Voor de voormalig Oranje-international hebben de tenues een bijzondere waarde. "Mijn favoriet is denk ik het Ajax-Real Madrid-shirt, omdat het een speciale wedstrijd was. Zelfs voor mij vrouw, kinderen en familie. Ze waren er allemaal, en zagen me - misschien wel voor de laatste keer - spelen in een volle arena.”

WK-shirt Christian Eriksen

Verder is een van de opvallendste shirts in de veiling is het shirt van de Deense Christian Eriksen, gedragen tijdens Nederland-Denemarken op het WK 2010 in Zuid-Afrika. Eriksen was destijds achttien jaar en hiermee de jongste speler op het WK en daarnaast een groot talent bij Ajax.

“Shirts uit een WK-context hebben vaak extra betekenis voor verzamelaars,” zegt Bob Zonderwijk, mede-oprichter van MWS. “Zeker wanneer het gaat om een speler die later is uitgegroeid tot een bepalende naam in het internationale voetbal. Zo’n shirt is niet alleen een verzamelobject, maar ook een tastbare herinnering aan een specifiek moment in de voetbalgeschiedenis.”

Er worden ook shirts van Marek Hamsik (Slowakije - Nederland, WK 2010), Claudio Marchisio (Juventus - Ajax 2010) en Clarence Seedorf (AC Milan - Ajax 2010) geveild. De veiling bevat daarnaast shirts uit de periodes van De Zeeuw bij onder meer Ajax, Spartak Moskou en Anderlecht.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover