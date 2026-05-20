Joey Veerman kwam de afgelopen tijd vooral negatief in het nieuws. Zijn bonje met bondscoach Ronald Koeman werd door de pers volledig uitvergroot, waarna het moddergooien over en weer werd. Maar woensdag deelt de behendige middenvelder iets totaal anders. Hij maakt zeer mooi privénieuws bekend.

Joey Veerman sprak zich na afloop van de laatste competitiewedstrijd van PSV hard uit tegen Ronald Koeman. De PSV-middenvelder was er naar eigen zeggen klaar mee en hoefde 'niet meer gebeld te worden'. Vervolgens zei ook de bondscoach dat het wat hem betreft 'klaar was tussen de twee'. Hij vertelde bovendien dat het tijd was voor vakantie. Slechts enkele dagen na de laatste wedstrijd stapte hij met zijn gezin al in het vliegtuig. Nu die storm enigszins is gaan liggen, besloot Veerman de stoute schoenen aan te trekken en iets bijzonders te doen voor zijn vriendin.

Liefdesnieuws

Veerman heeft zijn partner Chantalle Schilder namelijk ten huwelijk gevraagd. Schilder antwoordde volmondig ja op de vraag der vragen van de topvoetballer. Hij kan zich nu eindelijk gaan focussen op de andere zaken in het leven, na al het gedoe van de laatste weken. Zij gaan samen met hun twee kinderen op vakantie. Dat doen ze dus niet meer als vriend en vriendin, maar als verloofden.

Veerman en zijn Chantalle zijn al lange tijd samen en kennen elkaar uit Volendam. De PSV'er noemde zijn partner al meermaals een grote steun in zijn carrière. Vooral bij tegenslagen staat Schilder altijd voor hem klaar. Samen hebben ze inmiddels twee zoontjes: Frenkie en Jame. "Een miljoen keer ja", schrijft Schilder bij een lieve foto van de twee, waarop ze de mooie ring om haar vinger toont.

Toekomst

Het is nog de grote vraag waar de toekomst van Veerman ligt. Hij kan zich op het WK niet in de kijker spelen, dus zullen clubs vooral beelden van het afgelopen seizoen zien. Zelf gaf de slimme middenvelder al meermaals aan ooit een stap naar het buitenland te willen maken.

Ook een langer verblijf in het Philips Stadion is niet uitgesloten. Zowel Schilder als Veerman hebben het behoorlijk naar hun zin in Noord-Brabant en verlaten hun huisje zeker niet zonder een echt geschikte overstap, zowel voor hem als speler als voor het gezin zelf. De komende weken kunnen ze in ieder geval lekker genieten van de zon en van elkaar. Daarna moeten ze maar eens gaan brainstormen over de bruiloft.

