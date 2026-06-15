Het Nederlands elftal is het WK voetbal begonnen met een teleurstellend gelijkspel. Oranje leek op weg naar een overwinning tegen Japan, maar zag de zege in de 89e minuut uit handen glippen door een kopbal van Kamada (2-2). Zweden won in de nacht van zondag op maandag met 5-1 van Tunesië en pakt daarmee de leiding. Check hieronder de uitslagen, het programma en de stand in Groep F.

Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico begon op 11 juni. Voor de groep van Nederland begon het toernooi echter pas op 14 juni en 15 juni. Zweden en Tunesië zijn de andere groepsgenoten in Poule F en speelden een paar uur na Nederland - Japan tegen elkaar. Tunesië overleefde ongeslagen de Afrikaanse WK-kwalificatie en kreeg in tien duels zelfs geen doelpunt tegen. Zweden kwam via de achterdeur in de hoofdfase van het WK terecht. Polen werd in de Europese play-offs uitgeschakeld na een dramatische WK-kwalificatie.

Zweden heeft een einde gemaakt aan het clean sheet van Tunesië. Al na zeven minuten scoorde Yasin Ayari de openingstreffer. Na dertig minuten verdubbeldeLiverpool-speler Alexander Isak de score. Net voor rust maakte Omar Rekik de aansluitingstreffer, waardoor het duel nog even spannend bleef. Maar in de tweede helft kon Zweden uitlopen. Met doelpunten van Viktor Gyökeres, Mattias Svanberg en wederom Ayari werd het uiteindelijk 5-1.

Oranje begon met het treffen van Japan. Virgil van Dijk zette Oranje op voorsprong met een geweldige kopbal, maar Japan kwam alweer snel op gelijke hoogte via Nakamura. Summerville leek de wedstrijd te beslissen met een prachtige treffer in de verre hoek, maar in de bloedstollende slotfase kopte Kamada Japan alsnog langszij. Een bittere pil voor Oranje, dat nu moet leveren tegen Zweden op 20 juni.

Programma en uitslagen Groep F

14 juni om 22.00 uur: Nederland - Japan (2-2)

15 juni om 03.00 uur: Zweden - Tunesië



20 juni om 19.00 uur: Nederland - Zweden

21 juni om 06.00 uur: Tunesië - Japan



26 juni om 01.00 uur: Tunesië - Nederland

26 juni om 01.00 uur: Japan - Zweden

De nummers één en twee gaan door naar de knock-outfase van het WK voetbal. Bij die 24 landen voegen zich ook nog acht beste nummers drie uit de twaalf groepen. Een grote kans dus dat Oranje de groep overleeft.

Stand Groep F

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