Dick Advocaat heeft vlak voor het WK voetbal met Curaçao nog een mooi moment beleefd. Samen met zijn aanvoerder Leandro Bacuna mocht hij het veld op bij de Amerikaanse honkbalploeg de Miami Marlins.

Curaçao verblijft tijdens het aankomende WK in Boca Raton, een stad in Florida in de Verenigde Staten. Die stad ligt niet ver af van de wereldberoemde zonbestemming Miami. Daar spelen de Miami Marlins hun honkbal en dus vond de ploeg het leuk om Advocaat en Bacuna uit te nodigen. De aanvoerder mocht de eerste bal van de wedstrijd geven, de pitch, en de bondscoach moest deze vangen, de catch.

Advocaat bij de Miami Marlins

Dat lukte en daarna kon de wedstrijd voor de Marlins echt beginnen. De aanwezigheid van Advocaat, Bacuna en Curaçao had echter een goede uitwerking op de honkbalploeg. De Marlins wonnen met 6-0 van de Arizona Diamondbacks. Daarmee staat het team uit Miami nu vierde van de vijf teams in de National League East in het Amerikaanse honkbal.

Curaçao uniek op WK voetbal

Curaçao heeft dan wel de basis in Boca Raton opgezet, toch wacht de ploeg de meeste reistijd van alle teams op het aankomende WK. Advocaat en zijn team spelen de eerste wedstrijd op zondag 14 juni 19:00 uur tegen Duitsland in het Amerikaanse Houston in Texas. Vervolgens is op 21 juni om 02:00 uur Ecuador de tegenstander in Kansas City. De laatste groepswedstrijd wordt echter gespeeld op 25 juni om 22:00 uur in Philadelphia in Pennsylvania. Dat ligt op zo'n drie uur vliegen van de laatste speelstad Kansas City. In Philadelphia is Ivoorkust de laatste tegenstander van Curaçao in de poule.

De reistijd is niet het enige aspect dat Curaçao een uniek land maakt op het WK. Met zo'n 158.000 inwoners is het Caribische eiland ook het kleinste land ooit op een WK. Daarnaast is Advocaat met zijn 78 jaar ook nog eens de oudste deelnemer ooit op een WK.

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