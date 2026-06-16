Kaapverdië zorgde op het WK voetbal 2026 voor een van de grotere stunts in de geschiedenis van het toernooi. Het West-Afrikaanse land met nog geen 600.000 inwoners hield Europees kampioen Spanje op 0-0. Keeper Vozinha (40) was de grote held. Hij is plots een wereldster.

De keeper van Chaves in Portugal begon aan de WK-wedstrijd tegen topfavoriet Spanje met 50.000 volgers op Instagram. Met elke redding explodeerde het account nogmaals. Een paar uurtjes na de verbazingwekkende partij staat Josimar José Évora Dias, zoals hij echt heet, al op 2 miljoen volgers.

En het is te begrijpen waarom gaandeweg de wedstrijd op maandagavond zoveel mensen interesse kregen in Vozinha. Hij werd namelijk aardig onder vuur genomen door Spanje. De wereldkampioen van 2010 kwam tot 27 schoten.

Zijn reddingen bleven dus niet onopgemerkt en inmiddels heeft de doelman zelfs de magische grens van 5 miljoen volgers verbroken. Ter vergelijking: Oranje-aanvallers Cody Gakpo en Noa Lang hebben beiden ongeveer 2,2 miljoen volgers.

Huilen

De doelman was emotioneel na zijn ijzersterke optreden. Volgens The Athletic zei hij: "Ik huilde na de wedstrijd, want toen ik opgroeide met mijn grootouders, konden ze er niet zijn als ik interlands speelde. Ze zijn een paar jaar geleden overleden. Mijn moeder kon hier ook niet zijn vanwege gedoe met haar visum. Ook hadden we er geen geld voor. Het lukte ditmaal niet."

Josimar Vozinha

Spanje startte de pot met een lange belegering van het doel van keeper Josimar Vozinha. De 40-jarige doelman kreeg het pas tegen het einde van de eerste helft lastig. Eerst stopte de doelman een schot van Pedri, die ook nog eens buitenspel bleek te staan. Een inzet van Ferran Torres na terugkoppen van Marc Cucurella belandde op de lat en Vozinha redde knap op de kopbal van Mikel Oyarzabal. De keeper tikte een schot van Torres en een kopbal van Aymeric Laporte ook nog naast.

🇨🇻😢 Cape Verde goalkeeper Vozinha: "I cried after the game because I grew up with my grandparents when I was a kid, and they could not be there. They passed away a few years ago. My mum could not be here either for a VISA issue, and the money we had to pay for it. We did not… pic.twitter.com/vbMGHPCQez — EuroFoot (@eurofootcom) June 15, 2026

Kaapverdië speelt verder nog tegen Uruguay en Saudi-Arabië in groep H.

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