De openingswedstrijd van het WK voetbal tussen Mexico en Zuid-Afrika levert direct een bijzonder record op. Eén van de bondscoaches zal namelijk de boeken ingaan. Het nieuwe record gaat door Dick Advocaat echter slechts een paar dagen standhouden.

Net als zestien jaar geleden openen Mexico en Zuid-Afrika het WK voetbal. Toen was Zuid-Afrika de gastheer, deze keer is dat Mexico. Het is voor het eerst dat de openingswedstrijd van het WK een herhaling is van het eerste duel van een andere wereldkampioenschap.

Het WK is met 48 landen en 104 wedstrijden de grootste editie ooit en dus zullen er de komende weken flink wat records sneuvelen. In de openingswedstrijd gaat er in ieder geval al gelijk ééntje uit de boeken verdwijnen. Otto Rehhagel is sinds 2010 namelijk de oudste bondscoach die ooit actief was op het WK, maar daar komt donderdag verandering in.

Bondscoach Zuid-Afrika breekt record

De Duitser was de bondscoach van Griekenland in dat jaar en was tijdens de laatste wedstrijd van dat land op het WK 71 jaar en 317 dagen oud. Oscar Tabarez (Uruguay in 2018) staat op de tweede plek met 71 jaar en 125 dagen, terwijl de top 3 wordt afgesloten door Louis van Gaal. Hij was tijdens Nederland - Argentinië in 2022 71 jaar en 123 dagen oud.

De top 3 gaat er na dit WK echter volledig anders uitzien. De Belgische coach Hugo Broos staat donderdag als trainer van Zuid-Afrika langs te lijn bij de wedstrijd tegen Mexico en hij is op dat moment 74 jaar en 62 dagen oud. Broos mag zich na het duel dus de oudste WK-coach ooit noemen.

Dick Advocaat

Lang gaat hij dat record echter niet vasthouden en dat komt allemaal door Dick Advocaat. De Nederlandse bondscoach plaatste zich met Curaçao voor het WK en dat land speelt zondag 14 juni tegen Duitsland. Advocaat is op dat moment 78 jaar oud en 260 dagen oud.

Curaçao speelt de laatste groepswedstrijd tegen Ivoorkust op 25 juni en na dat duel zal het record dus op 78 jaar en 275 dagen staan. Als de WK-debutant de knock-outfase haalt dan kan de Nederlandse coach het record daarin nog scherper gaan stellen.

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