Ronald Koeman hoeft van Robert Maaskant en Ali Boussaboun niet ineens een andere persoonlijkheid aan te nemen als bondscoach van Oranje. De keuzeheer kreeg onlangs van zijn vrouw Bartina de tip dat hij 'iets leuker' mag zijn richting de buitenwereld. In de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast klinkt vooral begrip voor Koeman. Al plaatsen ze wel vraagtekens bij de ambities die hij uitspreekt. "Dat werd hem kwalijk genomen bij Barcelona", stelt Boussaboun.

Maaskant prijst de houding van de Nederlandse bondscoach. "Ronald is Ronald, daar weten we van dat dat een pragmaticus is", zegt de oud-trainer over Koeman. "Hij is iemand die altijd héél direct is en met zijn manier van doen heeft hij als speler en trainer heel veel prijzen gewonnen. Ik verwacht niet van hem dat hij in één keer anders is, ondanks dat zijn vrouw Bartina zei dat hij wat meer mag glimlachen. Nou, dat heeft hij één dag geprobeerd. Het zit niet in zijn karakter."

Overtrokken reacties

Boussaboun vindt ook dat de discussie over het gedrag van Koeman overtrokken wordt. De oud-prof snapt niet waarom er zoveel nadruk ligt op hoe de bondscoach zich presenteert. "Als iemand zo’n rijke voetbalhistorie heeft als speler en trainer, moet je niet verwachten dat hij op zijn zestigste ineens verandert voor de buitenwereld. Je moet lekker jezelf zijn. Ik vind dat we daar veel te zwaar aan tillen en veel te veel bezig zijn hoe iemand eventueel zou kunnen zijn of zou moeten zijn."

Beluister de Sportnieuws.nl WK-voetbalpodcast.

Groot verschil met Van Gaal en Van Marwijk

Toch zien de twee analisten wel een duidelijk verschil tussen Koeman en eerdere bondscoaches van Oranje. Vooral de manier waarop hij over de kansen van Nederland praat, valt op. "Zowel Van Gaal als Van Marwijk zeiden dat ze op een missie waren om het toernooi te winnen", zegt Maaskant. "Dat hoor je Koeman niet zeggen, hij is een realist. Wij vinden allemaal dat Nederland niet de favoriet is, maar met een beetje geluk..."

Boussaboun haakt daar direct op in en haalt de periode van Koeman bij FC Barcelona aan. "Dat werd Koeman ook kwalijk genomen bij Barcelona. Ze vonden hem niet ambitieus genoeg."

Kritisch op middenveld van Oranje

Naast het gedrag van de bondscoach kwam ook het spel van Oranje uitgebreid aan bod in de podcast. "Koeman is een realist. Hij heeft naar dit elftal gekeken en weet dat we qua scorend vermogen een probleem hebben. Daarom vond ik het opvallend dat Koeman zei: we hebben de juiste opstelling, maar nog niet de juiste uitvoering."

Vooral op het middenveld zien Maaskant en Boussaboun nog de nodige problemen. "Daar mag je wel wat vraagtekens bij zetten. Als je kijkt naar het middenveld met Gravenberch, De Jong en Reijnders... Dan mis je gewoon creativiteit", stelt de oud-coach. Boussaboun ziet een duidelijke oplossing voor het probleem bij Oranje. "Ik denk dat je écht een nummer 10 nodig hebt, à la Justin Kluivert. Dan heb je diepgang vanuit de tweede lijn, iemand die een actie kan maken en een goed schot heeft. Nu is het eigenlijk drie van hetzelfde."

Bekijk de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast

In de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast bespreken Robert Maaskant en wisselende gasten iedere ochtend het laatste WK-nieuws. In de nieuwste aflevering schoof Boussaboun aan om onder meer Marokko, Oranje en het gedrag van Wout Weghorst te bespreken. Ook werd er geschakeld met verslaggever Aron Kleeven in Amerika, waar Oranje zich voorbereidt op het toernooi.

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