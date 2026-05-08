Dick Advocaat keert niet terug als bondscoach van Curaçao voor het aankomende WK. De voetbalbond van het eiland laat weten dat ondanks de verzoeken vanuit de selectie, Fred Rutten aanblijft als trainer.

De laatste dagen kwamen er steeds meer geluiden door dat Advocaat misschien terug zou keren bij Curaçao. Johan Derksen liet in Vandaag Inside al weten dat het beter gaat met de gezondheidssituatie van de dochter van de bondscoach. Ook vertelde de analist dat meerdere spelers Advocaat terug wilden hebben als bondscoach. Die twee zaken worden door de Telegraaf bevestigd, maar terugkeren zal Advocaat niet.

Bevestiging uit Curaçao

Hoe geliefd de oud-bondscoach ook is op het eiland, Curaçao gaat door met Rutten. Dat bevestigt ook bondsvoorzitter Gilbert Martina tegenover de Telegraaf. Een terugkeer van Advocaat werd wel besproken door het bondsbestuur, omdat vanuit meerdere spelers en sponsoren het verzoek kwam om de succescoach terug te laten keren. Mede door de slechte eerste twee duels van Rutten (2-0 verlies van China en 5-1 van Australië). Dat verzoek wordt dus niet gehonoreerd.

Martina bevestigt dat 'een besluit gefundeerd is op meer dan alleen de wens van de sponsoren'. "Het aanstellen en ontslag van een bondscoach is een bestuursverantwoordelijkheid. Elk bondsbestuur moet handelen vanuit de statutaire kaders die zijn vastgelegd in de statuten. Dat is bij de KNVB (Nederlandse voetbalbond, red.) het geval, bij de DFB (in Duitsland) en ook bij FFK", zo geeft de bondsvoorzitter van Curaçao aan. Martina bevestigt daarna nogmaals dat Rutten bondscoach van Curaçao zal blijven.

Feyenoord

Advocaat schreef eind 2025 historie door zich met Curaçao te plaatsen voor het WK. Enkele maanden later gaf hij het stokje over aan Rutten, omdat het niet goed ging met de gezondheid van de dochter van Advocaat. De coach besloot in Nederland te blijven en kreeg een rol bij Feyenoord als adviseur van Robin van Persie. Daar is hij klankbord voor de onervaren trainer. Sinds de komst van Advocaat gaat het weer een stuk beter bij Feyenoord en de Rotterdammers zijn zo goed als zeker van de tweede plek en een ticket voor de Champions League.

