De politie van Nieuw-Zeeland heeft een onderzoek gestart naar een voetballer van Kaapverdië. Tijdens de FIFA Series zou de nog onbekende speler zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel wangedrag.

De WK-ganger speelde eind maart in het kader van het nieuwe toernooi twee oefenduels in Auckland. "De Nieuw-Zeelandse politie kan bevestigen dat een melding die op 10 april 2026 in Auckland bij ons is binnengekomen, wordt onderzocht", verklaarde de politie. Volgens de krant New Zealand Herald is er een onderzoek gestart naar een speler vanwege vermeend seksueel misbruik in het teamhotel na de wedstrijd van Kaapverdië tegen Chili op 27 maart in Auckland.

Kaapverdië heeft zich met onder anderen een groot aantal in Rotterdam geboren spelers voor de eerste keer geplaatst voor het WK. Het land begint op 15 juni tegen Spanje in Boston, stuit op 21 juni op Uruguay in Miami en treft op 26 juni Saudi-Arabië in Houston. Het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico duurt van 11 juni tot en met 19 juli.

Op 31 mei speelt Kaapverdië de laatste oefenwedstrijd voordat het WK van start gaat. Dan is Servië de tegenstander. In de selectie zitten meerdere spelers die in Nederland zijn geboren zoals Sydny Lopes Cabral (Benfica), Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Dailon Livramento (Casa Pia) en Garry Rodrigues (Apollon Limassol). Zij werden allemaal geboren in Rotterdam.

Nieuw-Zeeland

Ook Nieuw-Zeeland doet binnenkort mee aan het WK voetbal. Het land speelt tegen België, Iran en Egypte in de groepsfase. De wedstrijd tegen Iran was in eerste instantie nog onzeker, vanwege de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Het land uit het Midden-Oosten heeft echter aangegeven dat ze deel zullen nemen aan het WK. Echter hebben de spelers van Iran nog geen werkvergunning binnen. Die aanvraag heeft vertraging opgelopen, maar zou voor het WK wel goed moeten komen.

