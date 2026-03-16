Het thuisshirt waarin de ploeg van Ronald Koeman deze zomer zal spelen tijdens het WK voetbal lijkt te zijn uitgelekt. Op internet circuleren foto's van het vermeende Oranje-shirt voor het eindtoernooi deze zomer.

Het doorgaans goed geïnformeerde Footy Headlines heeft foto's gedeeld van het Oranje-shirt waarin de ploeg van Koeman komende zomer te zien zal zijn tijdens het WK voetbal in Mexico, Amerika en Canada. De foto's zouden afkomstig zijn uit de fotoshoot van Nike. Eerder lekte het medium ook al foto's van het vermeende uitshirt van Oranje, die wit zou zijn met een oranje-band ter hoogte van de borst. Ook de kraag en de mouwen bevatten oranje-accenten.

Het vermeende thuisshirt van Oranje is vanzelfsprekend volledig oranje-gekleurd, met een aantal zwarte accenten op de mouw, kraag en zijkanten. Ook zijn het Nike-logo en het logo van de KNVB zwart van kleur. De broek en de sokken zijn zwart en voorzien van een oranje-accenten.

i Het mogelijke shirt van Oranje voor het WK voetbal 2026

Amerika

Eerder deelde Footy Headlines ook foto's van het vermeende tenue van gastland Amerika. Het medium bleek het bij het juiste eind te hebben, aangezien Amerika het tenue inmiddels officieel gepresenteerd heeft. PSV'ers Sergiño Dest en Ricardo Pepi spelen een rol in de video waarin het gastland het tenue presenteert.

WK voetbal

Van 11 juni tot 19 juli vindt het WK voetbal plaats in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Nederland speelt oefenduels tegen Noorwegen op 27 maart en tegen Ecuador op 31 maart. Vrijdag wordt de definitieve selectie bekendgemaakt, waarna de spelers maandag samenkomen.