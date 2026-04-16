De midweekse speelronde in de Champions League leverde, naast een hoop spektakel, ook een boel kritiek op. Vooral de Spaanse grootmachten FC Barcelona en Real Madrid toonden zich slechte verliezers. Bondscoach Ronald Koeman hekelt dat 'overdreven' gedoe van de Spanjaarden. Wel is hij zeer in zijn nopjes met de rentree van Frenkie de Jong.

Voor zowel FC Barcelona als aartsrivaal Real Madrid ging het goed mis in de kwartfinale van de Champions League. Beide clubs verloren, van respectievelijk Atlético Madrid en Bayern München, en zijn daardoor uitgeschakeld. Maar na afloop hadden ze enorm veel kritiek op de arbitrage. Dat vindt bondscoach Ronald Koeman van het Nederlands elftal wel een beetje overdreven.

'Dat kun je niet doen'

"Als ik de trainer was, zou ik bozer zijn op de speler", begint Koeman zijn relaas tegenover Marca, bij de presentatie van zijn eigen golftoernooi, de Koeman Cup, in Barcelona. De bondscoach doelt natuurlijk op Real Madrid-speler Edoardo Camavinga die een stomme tweede gele kaart pakte, waarna zijn team werd uitgeschakeld. De Madrilenen zijn erg boos op de scheids om die beslissing, terwijl het natuurlijk ook geen handige actie was van de Fransman.

Maar ook de Sloveense scheidsrechter Slavko Vincic moet het ontgelden van Koeman. "Ook op de scheidsrechter zou ik boos zijn, want hij moet het moment van de wedstrijd begrijpen", licht de 63-jarige trainer daarover toe. "Camavinga had de bal moeten laten liggen om zijn positie terug te winnen. Door de bal vast te houden, geef je de scheidsrechter de kans deze beslissing te nemen. Dat kun je niet doen."

'Overdreven'

Ook 'zijn' Barcelona hekelde de arbitrage, vooral door de twee rode kaarten die ze kregen. "Ik vind het overdreven om alleen de scheidsrechter de schuld te geven in deze twee wedstrijden. Bij beide rode kaarten kun je rood geven, want het is de laatste man", meent Koeman. "De niet‑gegeven penalty is iets anders. Het is overdreven. Ik begrijp dat je op het veld, of als trainer of voorzitter, zulke dingen denkt. Toen ik bij Barça zat, dacht ik ook: waarom krijgen wij geen penalty? Maar als je het van buitenaf ziet, vind ik het overdreven", laat Koeman weten.

Rentree De Jong

Wat wel positief is bij de Catalanen, is de recente terugkeer van Frenkie de Jong op het veld. Ook richting het WK is dat erg belangrijk voor het Nederlands elftal. "Hij is een sleutelspeler voor het Nederlands elftal. Om iets groots te bereiken, hebben we hem nodig. Frenkie is de Nederlandse speler met de meeste wedstrijden voor Barça en ik heb hem gefeliciteerd. Als hij fit is, is hij heel belangrijk voor Barça. Ik begrijp niet dat er zoveel kritiek op hem is", besluit Koeman.