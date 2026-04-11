Guus Til vierde voor de derde keer op rij een landskampioenschap met zijn club PSV. De 28-jarige speler wordt vaak gezien als 'ideale twaalfde man', maar ontpopte zich dit seizoen tot een van de belangrijkste steunpilaren voor de ploeg van Peter Bosz. Dus klinkt langzaam het geluid dat Til mee moet naar het WK komende zomer.

Til staat ook dit jaar alweer in de dubbele cijfers in de VriendenLoterij Eredivisie. Met nog vier duels te gaan staat de teller op 13 goals en 4 assists. Til is daarmee na Ismael Saibari de speler met het hoogste aandeel qua doelpunten. Zaterdagavond scoorde hij tegen Sparta (2-0) niet voor de kersvers landskampioen, wel liep hij tegen een gele kaart aan.

Guus Til in Oranje?

Op de persconferentie na afloop kreeg Til de vraag hoe lang het seizoen voor hem gaat duren. "Eindigt dat in Amerika", wilde Valentijn Driessen weten. Guus Til grinnikte en zei: "Ik hoop het, ik hoop het." Bondscoach Ronald Koeman legde al eens contact met Til. "Dat is privé, dat ga ik niet zomaar op tafel gooien. Maar ik heb wel het idee dat er nog voor te spelen valt."

De in Zambia geboren Til speelde zes keer eerder voor het Nederlands elftal. Zijn debuut maakte hij in 2018 als speler van AZ in de oefenwedstrijd tegen Portugal. Drie jaar later volgde zijn eerste en enige interlanddoelpunt in de 6-1 overwinning op Turkije. In 2024 kwam Til voor het laatst uit voor Oranje, toen hij als invaller minuten maakte tegen Hongarije in de Nations League.

Weer kampioen met PSV