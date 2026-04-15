Voor Memphis Depay lijkt het steeds meer een race tegen de klok te worden om op tijd fit te zijn voor het WK voetbal. De topscorer aller tijden van het Nederlandse elftal kampte de afgelopen tijd al met een dijbeenblessure en daar is nu een nieuwe kwetsuur bijgekomen. Een fout van de medische staf van zijn club Corinthians zou daartoe hebben geleid.

Memphis viel op 23 maart tijdens het duel van Corinthians tegen Flamengo uit met een blessure aan zijn dijbeen en daardoor kon hij ook niet meedoen met de interlands van Oranje tegen Noorwegen en Ecuador. De topscorer aller tijden hoefde zich niet direct zorgen te maken voor het WK, maar bondscoach Ronald Koeman liet wel weten dat hij Memphis alleen mee zou nemen als hij topfit zou zijn.

Fout van medische staf Corinthians

Wat dat betreft is er een kink in de kabel gekomen, want het herstel van de 108-voudig international heeft vertraging opgelopen. Dat melden Braziliaanse media, waaronder de krant O Globo. Memphis had binnenkort alweer moeten kunnen spelen, maar door een fout van de medische staf van Corinthians heeft hij een nieuwe blessure aan zijn dijbeen opgelopen. De staf zou hem een oefening hebben laten uitvoeren die hij nog helemaal niet had mogen doen.

Daardoor gaat het zeker twee weken langer duren voordat Memphis eindelijk weer mee kan doen bij zijn club. Corinthians hoopt nu dat hij begin mei zijn rentree kan gaan maken.

Eerder deze week werd bekend dat de Spaanse fysiotherapeut Fermín Valera Garrido, met wie Memphis in het verleden bij andere blessures ook al samenwerkte, naar Brazilië werd gehaald om de voetballer te helpen met het herstel van zijn blessure. Nu blijkt dus dat de medische blunder daar de reden achter is. De Spanjaard zal Memphis gedurende een week behandelen.

Tijd tikt voor WK

Voor Memphis lijkt door de tegenvaller wel de klok richting het WK steeds meer te gaan tikken. Als hij begin mei inderdaad zijn rentree kan maken dan heeft hij nog maar een maand om ook wedstrijdritme op te doen. Een nieuwe tegenvaller zou hem dus weleens de kop kunnen kosten.

Het Nederlands elftal speelt op 3 juni nog een oefenwedstrijd tegen Algerije. Voor het WK zelf heeft Memphis iets meer speling, want Oranje speelt op 14 juni de eerste wedstrijd van het toernooi tegen Japan. Later treft het ook nog Zweden en Tunesië in de groepsfase.