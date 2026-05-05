Xavi Simons is geopereerd aan zijn zware knieblessure. De Nederlandse topvoetballer deelde dinsdag een foto vanuit het ziekenhuisbed en geeft een update over zijn herstel. Hij wordt overladen met liefde van Oranje-internationals.

"Het begin is gemaakt. Nu begint de weg omhoog", schrijft de aanvallende middenvelder van Tottenham Hotspur bij een reeks foto's. Hij ligt met een brace om zijn been in een ziekenhuis bed en steekt zijn duimen op. Op een andere afbeelding staat hij met krukken in een lift.

Simons scheurde zijn kruisband in een uitduel met Spurs tegen Wolverhampton Wanderers. Hij loopt daardoor ook het WK voetbal met het Nederlands elftal mis. De 23-jarige krijgt steun van andere Oranje-internationals. Zo reageren Ryan Gravenberch en Bart Verbruggen met hartjes. Ook Tottenham Hotspur-teamgenoot Mickey van de Ven laat van zich horen met een liefdevolle emoji.

Vervanger bij Oranje

Lazio-middenvelder Kenneth Taylor reageert ook op het bericht met een hartje. Hij zou mogelijk nog opgeroepen kunnen worden door bondscoach Ronald Koeman als vervanger van Simons. PSV'er Jerdy Schouten mist ook op het middenveld vanwege een kruisbandblessure. De naam van Schoutens ploeggenoot Guus Til wordt geopperd als vervanger.

'Zeer pijnlijk'

Koeman sprak zich eerder al uit over de vervelende blessure van Simons. "Het is een jonge speler met veel talent en veel mogelijkheden. Maar het is ook voor hem lastig bij de club, waarbij hij vecht tegen degradatie. Als je dan ook nog een WK erna krijgt wat je mist...", zei de bondscoach. "Het enige plusje is dat hij jong is en echt nog wel eindtoernooien gaat spelen. Maar neemt niet weg dat het zeer pijnlijk is."

Het WK voetbal begint op 11 juni met de openingswedstrijd Mexico - Zuid-Afrika. Het Nederlands elftal speelt op 14 juni de eerste wedstrijd tegen Japan. De andere tegenstanders van Oranje in de groepsfase zijn Zweden en Tunesië. Binnenkort geeft Koeman meer duidelijkheid. Op 11 mei is de eerste deadline, waar de bondscoaches een voorlopige lijst moeten indienen. Uiterlijk 1 juni moet de definitieve selectie bekend zijn.

