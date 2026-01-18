Ranomi Kromowidjojo en Ferry Weertman zijn opgenomen in een heel bijzonder rijtje. De voormalig topzwemmers staan dankzij hun indrukwekkende prestaties in de Hall of Fame van de internationale zwemfederatie.

De ISHOF had lovende woorden over voor Kromowidjojo en Weertman, die sinds 2015 een koppel vormen. Weertman vroeg zijn vriendin in 2019 ten huwelijk en het stel trouwde vervolgens in 2022. Even daarvoor waren zij beiden gestopt met zwemmen op topniveau. Bijna een jaar geleden kregen zijn hun eerste kindje: Livia Weertman.

'Kromowidjojo is een drievoudig olympisch kampioen', trapt ISHOF af. 'Ze won goud op de 4x100 meter freestyle relay op de Olympische Spelen van 2008, om vervolgens in 2012 goud te pakken op de 50 en 100 meter freestyle en zilver op de vrije relay 400 meter. Ze heeft meerdere wereldrecords neergezet op de kortste afstanden.' De organisatie voegt eraan toe dat ze liefst 178 medailles heeft gepakt op internationale toernooien.

Ferry Weertman

Over Weertman waren de woorden minstens net zo enthousiast. 'Een tweevoudig olympiër, die goud pakte op de tien kilometer open water bij de Olympische Spelen in 2016. Hij won vervolgens het WK op die afstand in 2017, nadat hij tweede was geworden in 2015. Weertman werd de eerste man die op de Olympische Spelen en op het WK goud won in het openwaterzwemmen. Hij is ook tweevoudig openwaterzwemmer van het jaar, in 2016 en 2018.'

Marrit Steenbergen treedt in voetsporen

Onlangs werd een andere Nederlandse zwemster in het zonnetje gezet. Marrit Steenbergen werd verkozen tot Beste Europese Zwemster van 2025, waarmee ze in de voetsporen treedt van Kromowidjojo. Zij zijn de enige Nederlandse zwemsters die die prijs op hun naam hebben. Steenbergen kreeg ruim 36% van de stemmen.