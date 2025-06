Voormalig topzwemster Ranomi Kromowidjojo heeft woensdag een opvallend moment gedeeld op Instagram. Samen met haar man Ferry Weertman en dochtertje Livia was ze een paar dagen in Portugal, waar iets gebeurde dat direct in het oog springt.

Kromowidjojo en Weertman behoren tot de meest succesvolle zwemkoppels die Nederland heeft voortgebracht. Zij werd olympisch kampioen in 2008 en 2012, hij won goud op de 10 kilometer open water tijdens de Spelen van Rio in 2016. In 2021 stopten ze allebei met topsport, trouwden een jaar later en verwelkomden in februari 2025 hun eerste kind: dochter Livia. En ook al hangt hun wedstrijdpak aan de wilgen, het water is nog altijd niet ver weg.

Eerste ontmoeting met het open water

Dat werd woensdag eens te meer duidelijk, toen Kromowidjojo op Instagram een bijzonder moment deelde van een trip naar Portugal, waar het gezin een openwaterwedstrijd bezocht. "We gingen een paar dagen naar Setúbal, Portugal om de Europese kampioenschappen junioren en de EuroCup open water te bekijken", schreef de olympisch kampioene over de locatie, niet geheel toevallig ook de plek waar Weertman in het verleden zelf meermaals in actie kwam.

Op de foto's is te zien hoe Livia, begeleid door haar vader Ferry, haar voetjes laat baden in het open water. Een symbolisch moment, juist omdat Weertman in deze tak van sport zijn grootste successen vierde. "Livia genoot er super van, en ik ook", schreef Kromowidjojo bij het bericht. Verder is te zien hoeRanomi poseert op het hoogste treetje van het podium, met Livia in de kinderwagen naast zich. Geen medaille dit keer, maar wél een veelzeggend beeld. Alsof het kleine meisje alvast oefent voor een toekomstig moment op het ereschavot.

Volgende halte: Singapore

In juli staat de volgende zwemtrip al op de planning. Het gezin reist dan af naar Singapore voor de wereldkampioenschappen. Of Livia daar opnieuw het water in gaat, is nog niet bekend. Maar haar eerste kennismaking met het open water is in ieder geval een feit.

Kraamvisite met bekende gezichten

Ook buiten de sportwereld blijft het jonge gezin niet onopgemerkt. Eerder deelde Kromowidjojo al een foto van een bijzondere kraamvisite: een reünie met haar Wie is de Mol?-maatjes uit 2023, het populaire TV-programma waarin bekende Nederlanders samen opdrachten uitvoeren terwijl één van hen als saboteur, de mol, ongemerkt tegenwerkt.

Kromowidjojo haalde dat seizoen de finale, maar verloor uiteindelijk van winnaar Daniël Verlaan, die mol Jurre Geluk wist te ontmaskeren. Verlaan, Geluk en andere oud-kandidaten als Annick Boer, Anke de Jong en Nabil Aoulad Ayad kwamen langs om baby Livia te bewonderen.