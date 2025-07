Kijk je naar Nederlandse zwemmers op Olympische Spelen, WK's, EK's of NK's, dan kun je niet om de boomlange Caspar Corbeau (24) heen. Hij is een opvallende verschijning: bijna 2 meter lang, schoenmaat 50 én een Frans klinkende naam. Maar hij en zijn ouders zijn niet in Nederland geboren. Hoe komt het dat hij in Parijs toch een bronzen medaille voor TeamNL pakte en hij zijn interviews inmiddels ook in het Nederlands kan doen?

Hij is gespecialiseerd op de 200 meter en dat liet hij zien ook in Parijs. De 24-jarige Nederlander stuntte met een bronzen medaille. Eerder in Parijs mocht hij ook al aan de olympische finale van de 100 meter ruiken. Daar werd hij nog laatste, maar het halen ervan was al een zege.

Interviews in het Engels

Eerder op de Spelen in Parijs stond hij na de halve finale van de 200 meter, waarin hij vierde werd, de NOS weer te woord. Zijn interviews zijn standaard in het Engels, waarom is dat? De reden verklaart waarom hij niet veel eerder opviel in Nederland en waar zijn échte roots liggen.

Opa en oma

Corbeau werd op 3 april 2001 geboren in de Verenigde Staten. De 1,98 meter lange Corbeau is een zoon van Amerikaanse ouders. Waarom hij voor Nederland mag uitkomen, ligt aan zijn opa en oma. Die zijn volbloed Nederlands. Rond 1960 verhuisden de opa en oma van Corbeau (van vaders kant) naar Santa Cruz in Californië. En juist die link met Nederland hielp hem uiteindelijk naar de Olympische Spelen in Parijs.

'Dankbaar'

“Ik ben dankbaar dat Nederland mij de mogelijkheid heeft geboden om internationaal te zwemmen", zo zei hij in een eerder interview. In Amerika is heel veel concurrentie. In Nederland een stuk minder, hoewel ons land ook flinke namen in het zwemmen heeft voortgebracht. Zwemmers als Ranomi Kromowidjojo en Pieter van en Hoogenband werden een inspiratie voor hem.

Debuut voor Nederland

In 2017 maakte hij al zijn 'debuut' voor Nederland. De toen 16-jarige Corbeau deed namens TeamNL mee aan het Europees Jeugd Olympisch Festival (EJOF). Niet als Amerikaan, maar als Nederlander dus. "Ik dacht: 'als ik Nederland vertegenwoordig kan ik meer van de wereld zien, meer culturen ontdekken en een meer uitgebalanceerd persoon worden'.”

Tatoeage Oranje Boven

Sinds de zomer van 2023 traint hij in Amsterdam. Hij is bijna twee meter lang en heeft schoenmaat vijftig. Volgens zijn trainer Mark Faber heeft Corbeau 'het perfecte lijf voor de schoolslag'. Op zijn lichaam staat zelfs een Nederlandse spreuk getatoeerd: Oranje Boven. “Tijdens het EJOF riepen ze dat steeds voor een wedstrijd, als een soort yell. Dat was een van de eerste slogans die ik in het Nederlands leerde en dat bleef een beetje bij me hangen.”

Nieuwe tatoeage

Na de Spelen in Parijs filosofeerde Corbeau met Sportnieuws.nl al over een volgende tatoeage. Het wordt in ieder geval géén Eiffeltoren, als cryptisch aandenken voor zijn bronzen medaille. Wat de Amerikaan dan op zijn lijf wil? Daar ging hij over nadenken. Misschien komt de inspiratie wel uit zijn vluchten naar vaderland Amerika, waar hij in zijn vrije tijd nog met enige regelmaat naartoe gaat om familie en vrienden te bezoeken.

'Vriend' Arno Kamminga

Interviews in het Nederlands lukt nog niet, verstaan doet hij onze taal wel. Met de taalapp Duolingo oefent hij zijn Nederlands en zit hij naar eigen zeggen op fifty-fifty. Met Arno Kamminga, zijn concurrent én vriend op de 100 meter schoolslag, heeft Corbeau inmiddels een goede klik. “Arno zie ik als een vriend", zei Corbeau in gesprek met TeamNL. “Voor ik hier kwam zag ik hem meer als een rivaal. Ik kende hem toen niet zo goed. Maar nu train ik elke dag met hem. Hij helpt me, hij is een mentor en ik leer elke dag van hem. We praten veel over zwemmen, over de techniek, hoe de trainingen goed uit te voeren.”

Interviews in het Nederlands

Bijna een jaar na de medaille op de Spelen liet Corbeau weer van zich horen, letterlijk. Hij zwom op de WK in Singapore een nieuw persoonlijk record én beantwoordde na afloop de vragen van de NOS in het Nederlands. Blijkbaar pakken zijn lessen bij Duolingo goed uit, want in minder dan een jaar spreekt hij een goed woordje Nederlands. Nog wel met een dik Amerikaans accent.