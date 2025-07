Tot zijn eigen verbazing zwom Caspar Corbeau dinsdagochtend (Nederlandse tijd) naar een persoonlijk record op de 50 meter schoolslag. Op de WK zwemmen in Singapore plaatste hij zich voor die afstand voor de halve finales, samen met landgenoot Koen de Groot.

Corbeau tikte aan na 26,94 seconden, een persoonlijk record. Het was de tiende tijd in de series. De Groot kwam tot een tijd van 27,01. Dat was de twaalfde tijd. De Italiaan Simone Cerasuolo was de snelste in de series in 26,42. Op de 200 meter strandde Femke Spiering in de series. Ze zwom de 33e tijd: 2.01,20. Daarmee bleef ze bijna drie tellen achter op de top-16, die zich plaatste voor de halve finales.

'Dat is niet echt mijn ding'

De in de Verenigde Staten geboren Corbeau, die vierde werd op de 100 meter schoolslag, noteerde een persoonlijk record op deze afstand (26,94). "De 50 meter is niet echt mijn ding maar het is wel gewoon een PR dus ik ben trots op mezelf", reageerde hij na afloop bij de NOS. "Of het me verrast? Nee, want ik ben goed in vorm. Ik wil gewoon genieten en dan komen de resultaten vanzelf."

Geen PR voor De Groot

De Groot noteerde een tijd van 27,01 maar ziet ruimte voor verbetering. "Ik had gehoopt iets dichter op mijn PR te zitten, of het liefst eronder. Maar ik had er ook echt een misslag in zitten. Het was geen slechte race, maar ook geen goede." De halve finales van de 50 meter schoolslag zijn dinsdagmiddag vanaf 13.00 uur, live te zien bij de NOS.

Amerikaanse Nederlander

Corbeau is in Amerika geboren, maar komt al jaren uit voor Nederland. Op de Olympische Spelen in Parijs pakte hij nog brons. Zijn opa en oma waren/zijn Nederlands en toen Corbeau de kans kreeg om voor TeamNL uit te komen, greep hij die kans meteen. Hij heeft zelfs een tatoeage om zijn liefde voor ons land uit te spreken. Opvallend is dat de Amerikaan in Parijs de interviews nog in het Engels deed, maar nu op de WK zwemmen in Singapore ook in het Nederlands antwoord geeft. Zijn lessen bij Duolingo betalen zich uit.