Lekker ontspannen en feesten op Ibiza, dat doen sporters nog weleens in hun vrije tijd. Dat geldt niet voor Nathalie Pohl en Andy Donaldson. Zij gingen naar het eiland met een sportieve uitdaging voor de boeg.

Dat zit zo. De Duitse Pohl (30) en Australische Donaldson (34) besloten om volledig om het eiland Ibiza te gaan zwemmen. Voorafgaand sprak de Duitse met BILD. "We hebben geen plan B. Als een van ons het niet haalt of niet meer kan, dan is het afgelopen." Dat moment kwam een aantal keer dichtbij, want Pohl had het zwaar. Zo had ze onder meer last van zeeziekte.

Het tweetal wisselde elkaar elke twee uur af tijdens de toch, die uiteindelijk zo'n 31 uur duurde. De laatste kilometer zwommen ze samen naar het strand toe. Daar werden ze met luid gejuich ontvangen. De toch leverde ook nog eens een mooi bedrag op.

"De laatste uren waren echt extreem zwaar", vertelt de Duitse. "Ik ga zo lekker douchen en dan duik ik gelijk mijn bed in!"

11 stedenzwemtocht

Als je in Nederland lange afstand zwemmen zegt, dan zeg je Maarten van der Weijden. Hij zwom in 2019 de Elfstedentocht van 196 kilometer lang. Daar deed hij zo'n 75 uur over.