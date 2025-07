Milou van Wijk, Tessa Giele, Sam van Nunen en Marrit Steenbergen hebben met de estafetteploeg voor de eerste Nederlandse medaille op het WK langebaanzwemmen in Singapore gezorgd. De dames werden derde in de finale van de estafette op 4x100 meter en pakten daarmee brons.

De wereldtitel ging naar Australië. De olympisch kampioen versloeg in een tijd van 3.30,60 de Amerikaanse zwemsters, die tweede werden met 3.31,04. Het Nederlandse viertal had zich eerder op de dag ook als derde gekwalificeerd voor de finale. Dat deden Van Wijk, Femke Spiering, Van Nunen en Steenbergen in 3.35,47. Het is de eerste Nederlandse medaille op deze WK zwemmen.

Met Van Wijk wisselde Nederland als derde. Daarna gaf het team terrein prijs met Giele en Van Nunen. Steenbergen begon als achtste aan haar 100 meter en slaagde erin met de snelste splittijd de Chinese zwemster voor te blijven voor de derde plaats.

Estafette bij de mannen

De wereldtitel op de 4x100 meter estafette bij de mannen ging ook naar Australië. Het viertal met slotzwemmer Kyle Chambers bleef China en de Verenigde Staten voor.

De Duitse zwemmer Lukas Märtens veroverde op de 400 meter vrije slag het eerste WK-goud bij het langebaanzwemmen. De olympisch kampioen bleef in de eerste finale met 3.42,35 de Australiër Samuel Short nipt voor. Het goud bij de 400 meter vrije slag bij de vrouwen ging naar de Canadese Summer McIntosh met 3.56,26.

Caspar Corbeau

Ook op de 100 meter schoolslag heeft Nederland een kans op een medaille. Caspar Corbeau pakte eerder vandaag een ticket voor de finale van het onderdeel. De Nederlander zal maandag de finale zwemmen. Corbeau zwom van alle finalisten de zesde tijd. De Chinese zwemmer Qin Haiyang was met 58,24 het snelst. Olympisch kampioen Nicolò Martinenghi werd aanvankelijk gediskwalificeerd, maar later toch opgenomen in de uitslag. Hij zwom met 58,62 de tweede tijd