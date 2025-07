De WK zwemmen zijn pas net begonnen of de Nederlanders zitten er al warmpjes bij. Op de eerste dag van de wereldkampioenschappen in Singapore, aan de andere kant van de wereld, waren er meteen halve finales te noteren voor de Nederlanders.

Caspar Corbeau heeft zich op de WK langebaanzwemmen in Singapore geplaatst voor de halve finales op de 100 meter schoolslag. De 24-jarige Amerikaanse Nederlander zwom in de series een tijd van 59,03 en ging daarmee als vierde door. De halve finales staan later op zondag op het programma.

Amerikaan Corbeau

De 24-jarige Corbeau eindigde tijdens de WK vorig jaar op de zevende plaats op de 100 meter schoolslag. Op de Olympische Spelen van Parijs werd hij achtste. Corbeau veroverde op de dubbele afstand in Parijs de bronzen medaille. Corbeau is in Amerika geboren en spreekt ook nog vooral Engels, maar komt al jaren uit voor TeamNL.

Nog meer halve finales

Nyls Korstanje en Sean Niewold bereikten de halve finales van de 50 meter vlinderslag. Korstanje zette met 22,96 de vijfde tijd neer. Niewold zwom met 23,21 de twaalfde tijd. Tessa Giele plaatste zich als tiende voor de halve finale op de 100 meter vlinderslag. Ze kwam tot een tijd van 57,56.

De zwemsters op de 4x100 meter vrije slag kwalificeerden zich met de derde tijd voor de finale later zondag. Milou van Wijk, Femke Spiering, Sam van Nunen en Marrit Steenbergen kwamen tot een tijd van 3.35,47. Alleen de zwemsters van Australië en de Verenigde Staten waren sneller. De finales en halve finales zijn later zondag vanaf 13.00 uur (Nederlandse tijd).