Voormalig topzwemster Inge de Bruijn beleefde 25 jaar geleden haar grote doorbraak in de sport. Daarna stond haar een leven in de spotlights te wachten. Haar privéleven werd publiek terrein. "Dat is vaak mijn valkuil geweest."

De zwemlegende zorgde 25 jaar geleden over een sensatie op de Olympische Spelen in Sydney. Ze won daar drie keer goud in een wereldrecord: op de 50 meter vrij, 100 meter vrij en 100 meter vlinderslag. Daarnaast pakte ze nog een zilveren medaille op de 4x100 meter vrije slag.

Leven in de spotlights

Daarna was ze plots een publiek persoon. Iets waar De Bruijn zelf niet zo blij mee was. "Ik wilde alleen maar de beste van de wereld worden. Ik heb nooit gevraagd om een bekende Nederlander te worden", zegt ze in een interview met het AD. "Een actrice of zangeres wil in de spotlights staan, ik wilde alleen maar snoeihard zwemmen."

De roem heeft namelijk ook een keerzijde. "Vergeet niet, mensen kunnen verschrikkelijk onaardig doen hè. Toen ik nog zwom, stond ik eens in de supermarkt. Net uit bed in mijn joggingpak, zonder make-up, haar in een staart. Hoor ik: ‘Jij bent toch Inge de Bruijn? Je ziet er niet uit in het echt'."

Na haar zwemcarrière dook De Bruijn ook regelmatig op in tv-programma's. Daar wordt ze nu, tot haar eigen verbazing, nog steeds voor gevraagd. "Men denkt altijd dat ik in de spotlights wil staan. Ik hoor vaak: ‘Als jij binnenstapt, komt er echt iemand binnen.’ Zo kijk ik er niet naar. Ik denk vooral: ‘Waarom kijken al die mensen naar mij?’ Zeker in het begin werd overal op me gelet."

'Flapuit'

De Bruijn denkt dat haar persoonlijkheid ook niet altijd in haar voordeel heeft gewerkt. Ze praat honderduit en is direct. "Een flapuit", zo omschrijft ze zichzelf. Daarom moet ze zichzelf soms in bescherming nemen. Haar privéleven werd namelijk vaak uitvoerig besproken in de media. Dat wil ze nu voorkomen.

Daarom is ze terughoudend met uitspraken over de invulling van haar leven. "Als je eerlijk en open bent, kan je niks fout doen. Maar ik hoef niet ten overstaan van heel veel mensen open en eerlijk te zijn. Dat is vaak mijn valkuil geweest."

Kinderwens

Waar ze wel duidelijkheid over geeft: ze droomt niet meer van een gezin in de toekomst. "Dat is helemaal van de baan", zegt ze. "Ik heb weleens gedacht: als ik nooit was gaan zwemmen had ik nu in de luwte geleefd. Trouwen, daar had ik nooit wat mee maar dan had ik een soulmaatje gehad. En misschien één of twee kindjes. Een mens wil altijd wat het niet heeft."

"Andere mensen hebben misschien een man en kinderen en die willen juist olympisch kampioen worden", vervolgt ze. "Ik moet blij zijn met alles wat ik heb mogen meemaken. Het is zo’n prachtige reis geweest."