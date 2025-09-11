Topzwemster Kira Toussaint beëindigde onlangs haar carrière. Toch zet ze zich nog steeds in om een taboe in de topsport te doorbreken. Met een opvallende fotoshoot vraagt ze aandacht voor een belangrijk onderwerp.

Toussaint is namelijk te zien in de nieuwste editie van Linda. Meiden. Ze staat met een prachtige foto in het blad, gehuld in felgekleurde kleding. Daarbij wordt ook verwezen naar haar zwemcarrière. Zo draagt ze een blauw badpak en een duikbril om haar nek.

Ze vertelt in het interview over topsport en menstruatie. Iets wat voor veel sportvrouwen een uitdaging is. Eerder lieten bijvoorbeeld Demi Vollering, Lieke Klaver en Jutta Leerdam weten dat ze soms minder presteren vanwege hun cyclus. Ook het uitblijven van de menstruatie is een veelvoorkomend probleem onder topsportvrouwen.

'Erg belangrijk'

Voor de 31-jarige Toussaint een reden om het nog eens onder de aandacht te brengen. "Erg belangrijk dat er meer over dit onderwerp gesproken wordt", zegt ze. Gelukkig wordt het taboe rond ongesteldheid steeds vaker doorbroken. Voetbalster Vivianne Miedema en atlete Femke Bol zijn zelfs ambassadeurs van Always, een merk van maandverband.

Einde topsportcarrière

Toussaint deed drie keer mee aan de Olympische Spelen en heeft een Europees record in handen. Desondanks besloot ze in juni om ermee op te houden. Ze gaat zich richten op het bedrijfsleven.

Het was een moeilijke beslissing, gaf ze eerder toe. "Zeker toen ik hoorde dat mijn favoriete nummer, de 50 rugslag, eindelijk olympisch wordt. Voor mij persoonlijk kwam dat besluit net te laat. Ik heb nog wel het plezier in zwemmen, maar ik verwacht niet dat ik nog drie jaar de motivatie kan opbrengen om door te gaan tot LA 2028. Het is goed zo."

Toussaint eindigde afgelopen jaar op de WK in Doha als zevende op haar favoriete nummer. In 2021 in Eindhoven zwom ze 27,10 op de 50 rug, nog steeds een Europees record.