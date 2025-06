Ex-topzwemster Ranomi Kromowidjojo deelt bijzondere beelden: baby Livia krijgt hoog bezoek

Oud-topzwemster Ranomi Kromowidjojo heeft een bijzondere foto geplaatst op Instagram. Samen met haar baby Livia en man Ferry Weertman ontving ze hoog bezoek van een aantal bekende Nederlanders.

Kromowidjojo werd namelijk herinigd met een aantal kandidaten van Wie Is De Mol? Zij deed mee aan het programma in 2023 en werd uiteindelijk de verliezend finalist. Presentator Jurre Geluk bleek de mol te zijn en onderzoeksjournalist Daniël Verlaan won het seizoen door hem te ontmaskeren.

Beiden brachten een bezoekje aan het kersverse gezin. Dochter Livia werd op 26 februari geboren. Het is het eerste kind van Kromo en Weertman. Naast Verlaan en Geluk poseren ook Nabil Aoulad Ayad, Anke de Jong en Annick Boer op de foto met de baby. "Molmaatjes", schrijft de olympisch kampioene bij de foto.

Sportcarrière

Kromowidjojo en Weertman trouwden in 2022, nadat ze beiden al een paar jaar klaar waren met hun topsportcarrière. Met name Kromowidjojo zwom de medailles aaneen. Zo werd ze bijvoorbeeld drie keer olympisch kampioen (verdeeld over 2008 en 2012). Daarnaast won ze drie wereldtitels en 14 gouden medailles op de WK kortebaan.

Ook Weertman heeft een succesvolle carrière achter de rug. In 2016 werd hij olympisch kampioen 10 kilometer open water. Diezelfde kleur medaille won hij een jaar later bij de WK zwemmen in Boedapest. In totaal pakte Weertman negen medailles.

Expeditie Robinson

En hij maakte ook indruk op tv. Niet in Wie Is De Mol?, maar in een ander populair programma: Expeditie Robinson. Hij ging in 2022 de uitdaging aan om te overleven op een onbewoonde eiland in Maleisië. Weertman behaalde de finale, maar ook hij eindigde als verliezend finalist.