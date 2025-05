Griekse topzwemmer zwemt op bizar evenement waar doping toegestaan is wereldrecord en wint miljoen dollar

De organisatie van de Enhanced Games heeft van zich laten horen met een opvallende claim. Het evenement, waarbij geen dopingcontroles uitgevoerd worden, claimt dat een zwemmer die vijfde is geworden op de Olympische Spelen een nieuw wereldrecord heeft gezwommen bij de trials.

De Enhanced Games is een evenement dat wil concurreren met de Olympische Spelen. Met de steun van prominente geldschieters als Donald Trump wil de organisatie dat bestaande wereldrecords aan diggelen worden geslagen op drie verschillende sporten: korteafstandzwemmen, sprinten en gewichtheffen. In mei 2026 worden de eerste Enhanced Games gehouden in het Amerikaanse Las Vegas.

Sporters worden tijdens de Enhanced Games op twee controversiële manieren aangespoord om de wereldrecords te verbreken. Zo is er van tevoren aangegeven dat er geen dopingcontroles worden gehouden. Sporters kunnen daarom vrij stimulerende middelen gebruiken. Daarnaast krijgen sporters een fors geldbedrag als ze een wereldrecord verbreken.

FASTEST SWIMMER IN HISTORY



Kristian Gkolomeev breaks the 50m Freestyle World Record with a time of 20.89 seconds, earning a $1,000,000 prize.



Breaks Cesar Cielo’s 2009 record (20.91).



Watch Documentary https://t.co/dCaYAG278F pic.twitter.com/bmSrpO22G3 — Enhanced Games (@enhanced_games) May 22, 2025

Kristian Gkolomeev

De Grieks-Bulgaarse zwemmer Kristian Gkolomeev is de eerste sporter die van zich laat horen in voorbereiding op de Enhanced Games. De topzwemmer was tijdens de Olympische Spelen in Parijs de nummer vijf tijdens de finale van de 50 meter vrije slag. Gkolomeev zwom tijdens de Enhanced Games-series een tijd van 20.89 seconden. Dat is twee tienden sneller dan het huidige wereldrecord van de Braziliaan Cesar Cielo in 2009.

Het verbreken van het record heeft Gkolomeev ook geen windeieren gelegd. Vanwege het verbreken van het record en het zijn van 'de snelste zwemmer in de historie' kreeg de Griekse Bulgaar een bedrag van 1 miljoen dollar op zijn rekening bijgeschreven.

Kristian Gkolomeev set a new 50m freestyle world record with a time of 20.89 seconds, earning a $1,000,000 prize.



Watch World Record: https://t.co/fTQtsBHMho

Watch Documentary: https://t.co/dCaYAG2EYd

Find More: https://t.co/1ztOjlvtHx pic.twitter.com/8C2n61rOGP — Enhanced Games (@enhanced_games) May 21, 2025

Ultieme doel

Het ultieme doel van de Enhanced Games is een sprinter vinden die sneller is dan het iconische wereldrecord van Usain Bolt op de 100 meter. Online is er veel kritiek op de organisatie, omdat prestatiestimulerende middelen en doping worden gestimuleerd.