De Nederlandse topzwemmer Caspar Corbeau heeft voor een sensationele prestatie gezorgd aan de andere kant van de wereld. In de Canadese stad Toronto zwom hij een wereldrecord en dook hij als eerste man ooit onder een magische grens. Dat kwam hem op veel lof én extra geld te staan.

Corbeau heeft bij wereldbekerwedstrijden op de kortebaan in Toronto het wereldrecord op de 200 meter schoolslag verbeterd. De 24-jarige Nederlander won in de Canadese stad in 1.59,52 en is daarmee de eerste zwemmer die onder de 2 minuten duikt. Corbeau was veel sneller dan de Japanner Shin Ohashi, die tweede werd in 2.02,03. De Nederlander verbeterde het oude wereldrecord van de Rus Kirill Prigoda (2.00,16) met ruim een halve seconde.

Twee cheques van 10.000 dollar

Corbeau vierde zijn sensationele prestatie met een schreeuw van geluk. Hij kon zijn ogen niet geloven toen hij zijn tijd zag. Hij werd dan ook flink in het zonnetje gezet. De geboren Amerikaan, die al jaren voor TeamNL uitkomt en op de Olympische Spelen van Parijs vorig jaar nog brons won namens Nederland, kreeg een kroon op zijn hoofd en liefst twee cheques in zijn hand gedrukt. Hij wint 10.000 dollar voor het winnen van de afstand en krijgt ook nog eens 10.000 dollar bonus voor het zwemmen van het wereldrecord.

'Ik weet niet wat ik moet zeggen'

Op Instagram is Corbeau sprakeloos na zijn prestatie in het Canadese water. "Wereldrecord. Dan voor al jullie berichten. Ik weet niet wat ik nog meer moet zeggen", is hij kort maar krachtig op zijn sociale media. Collega-zwemmers Tes Schouten, Kenzo Simons, Adam Peaty, Cooper McDonald en vele anderen feliciteren Corbeau met zijn wereldrecord. Corbeau mag voor Nederland uitkomen omdat zijn opa en oma Nederlands bloed hebben.

Ook al een Nederlands record

Op de 100 meter schoolslag een dag eerder had Corbeau al het Nederlandse record van Arno Kamminga verbeterd. Hij won toen in 55,55. Ook de 50 meter schoolslag was een prooi voor de Nederlander, tijdens deze wereldbekerwedstrijden. Daarmee tikte de teller met prijzengeld al op naar 10.000 dollar. Daar komt nu dus nog 20.000 dollar bij. Een lucratief wereldbekerbezoek.