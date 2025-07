Een medaille is het doel tijdens de WK zwemmen, maar soms moet een atleet genoegen nemen met de meest ondankbare plek náást het podium. Dat overkwam Caspar Corbeau maandagmiddag tijdens de WK in Singapore.

Corbeau heeft bij de WK langebaanzwemmen in Singapore in de finale naast een medaille gegrepen op de 100 meter schoolslag. De 24-jarige Amerikaanse Nederlander eindigde met een tijd van 59,06 als vierde. Hij kwam flink tekort op de gouden tijd, maar zat wel vlakbij het brons.

Diskwalificatie levert vierde plek op

De Chinees Qin Haiyang veroverde de wereldtitel met een tijd van 58,23. Hij versloeg de Italiaanse olympisch kampioen Nicolò Martinenghi, die met 58,58 genoegen moest nemen met zilver. Denis Petrashov uit Kazachstan veroverde met 58,88 het brons. De Rus Kirill Prigoda werd gediskwalificeerd, waardoor Corbeau, die als vijfde aantikte, nog vierde werd.

Stijgende lijn

Corbeau eindigde tijdens de WK vorig jaar op de zevende plaats op de 100 meter schoolslag. Op de Olympische Spelen van Parijs werd hij achtste. Wat dat betreft is het dus een stijgende lijn voor de geboren Amerikaan, die dankzij zijn opa en oma voor TeamNL mag uitkomen. Op de 200 meter schoolslag, de dubbele afstand van nu, veroverde hij in Parijs de bronzen medaille.

'Ik moet hier blij mee zijn'

"Het was sneller dan gisteravond (tijdens de series en halve finales, red.). Ik ben heel consistent en moet hier blij mee zijn", reageerde Corbeau bij de NOS. "Ik wil een goede prestatie neerzetten op de 50, 100 en 200 meter schoolslag. Dit is een goede eerste stap."

Nyls Korstanje

Nyls Korstanje heeft bij de WK langebaanzwemmen in Singapore geen medaille kunnen pakken op de 50 meter vlinderslag. In zijn eerste WK-finale op dit nummer eindigde de 26-jarige Fries met een tijd van 22,84 als zesde. De Fransman Maxime Grousset veroverde de wereldtitel op het nummer dat bij de komende Spelen in Los Angeles in 2028 ook olympisch is. Met een tijd van 22,48 bleef hij de Zwitser Noè Ponti (22,51) en Thomas Ceccon (22,67) uit Italië voor. Sean Niewold werd eerder uitgeschakeld in de halve finales.