De tweelingszusjes Noortje en Bregje de Brouwer stoppen met hun topsportcarriére. De Nederlandse zussen waren zeer succesvolle synchroomzwemsters en boekten vorig jaar nog hun grootste succes. Toch stoppen ze nu. "Het is een goed moment om ons leven anders in te delen."

De gezusters De Brouwer wonnen op de afgelopen Olympische Spelen in Parijs een bronzen medaille op het onderdeel synchroomzwemmen. Hiermee waren ze de eerste Nederlandse winnaars van een medaille in deze discipline.

Succesvolle carriére

Naast hun olympische medaille wonnen de zussen de Brouwer vele titels. In 2024 veroverde ze zilver op het WK in Doha. In datzelfde jaar won de tweeling uit Goirle ook twee gouden medailles op het EK in Belgrado. Het WK en EK van dit jaar sloegen ze over om over hun toekomst na te denken.

'Crirkel is rond'

De reden van het vroege pensioen is dat de zussen de Brouwer genoeg hadden van het leven als topsporters en ze zich willen focussen op andere dingen in het leven. Via de Nederlandse zwembond laat Bregje de Brouwer weten: ''Na veertien jaar topsport voelden we allebei aan dat het een goed moment is om ons leven anders in te delen.''

Tegen de NOS verklaren de winnaressen van olympisch brons hun keuze. "De prestaties waren fantastisch, maar je was daarna altijd bezig met de arbeid die je daarin hebt gestoken. We hebben twintig jaar aan synchroomzwemmen gedaan. Om nu uit die bubbel te stappen is wel spannend. Maar we doen het na het behalen van een olympische medaille. De cirkel is rond'', zegt Noortje de Brouwer.

'Geen gemakkelijke keuze'

Het duo had na de Olympische Spelen al een pauze ingelast om over hun toekomst na te denken. Nu hebben ze dus eindelijk een knoop doorgehakt. "Het was geen gemakkelijke keuzen. Alle successen waren natuurlijk heel erg gaaf om mee te maken. Het was een bijzonder gevoel om olympisch brons te winnen. We stoppen op ons hoogtepunt'', verklaart Noortje de Brouwer bij de NOS.