Olympische tweelingzussen maken ingrijpende beslissing: 'Het werd ons te veel'

Synchroonzwemsters Noortje en Bregje de Brouwer nemen een stap terug van de sport. De tweelingzussen wonnen vorig jaar een verrassende bronzen medaille op de Olympische Spelen van Parijs. Ze slaan belangrijke toernooien over.

Het EK en WK synchroonzwemmen hoeft niet te rekenen op de deelname van de zusjes. Dat meldt zwembond KNZB. De 26-jarige tweelingzussen wonnen vorig jaar naast de olympische medaille ook zilver op het WK en twee keer goud op het EK.

Tegenslagen

"Na een succesvol seizoen is het wellicht niet ontgaan dat wij een klein stapje terug hebben gedaan. Een stapje terug om ons lichaam en geest de tijd te geven om te herstellen van een intensief seizoen vol hoogtepunten. Hoogtepunten van uiteraard veel mooie successen maar ook van uitdagingen", melden de synchroonzwemsters.

Een van die tegenslagen was de vaststelling van diabetes type 1 bij Noortje, die al kampte met een schouderblessure. "Ik zou diabetes niet de reden van de break geven, omdat bewegen dan juist belangrijk is. Maar het heeft wel invloed gehad", vertelt ze bij de NOS.

Niet genoeg geld

Na de Spelen pakte het duo de trainingen langzamerhand weer op. Tegelijkertijd lag de focus op het sociale leven en de studie. " De combinatie van het schrijven van een scriptie en blijven trainen, werd ons te veel".

"Wij hebben een mooi seizoen gehad, we hebben veertien jaar op internationaal niveau gezwommen en dat is veel. We kijken naar de ambities die we buiten de topsport hebben, want met deze sport gaan we niet genoeg geld verdienen om ons hele leven alles in het teken van synchroonzwemmen te stellen."

Géén pensioen

De liefde voor de sport is nog niet verdwenen. De zussen spreken dan ook nog niet over stoppen. "Het EK en WK laten we aan ons voorbijgaan. Dit om onszelf tijdens een eigen reis door Azië de tijd en rust te geven om over het vervolg van onze topsportcarrière na te denken."