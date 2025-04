Goed nieuws voor Nederlandse zwemmers: zes nieuwe onderdelen op Olympische Spelen

Zwemmen krijgt nóg meer onderdelen op de Olympische Spelen. Er worden liefst zes extra sprintafstanden toegevoegd op de komende editie van 2028, in Los Angeles. Daarmee stijgt het aantal onderdelen van 35 naar 41.

Bij zowel de mannen als de vrouwen zijn er in Los Angeles medailles te verdienen op de 50 meter rugslag, schoolslag en vlinderslag. Voorzitter Husain Al Musallam van zwembond World Aquatics noemt het besluit 'een mijlpaal voor het zwemmen en de Olympische Spelen'.

"De beslissing van vandaag getuigt van de voortdurende evolutie van het zwemmen op de Olympische Spelen", zegt hij via de bond. "De toevoeging van deze zes nieuwe onderdelen verbetert de balans van het programma en biedt atleten meer mogelijkheden om hun vaardigheden te tonen op het grootste podium ter wereld."

Olympisch kampioene Sharon van Rouwendaal geeft inkijkje in liedesleven: 'Misschien ben ik te verwend' Sharon van Rouwendaal won in haar succesvolle topsportleven twee olympische gouden plakken, maar is op dit moment met heel andere dingen bezig. De openwaterzwemster laste een pauze in en stelde nieuwe doelen. Zo hintte ze afgelopen zomer op een nieuw hoofdstuk in haar liefdesleven, maar dat blijkt toch anders te zitten.

Nederland op de Olympische Spelen

Nederland stond een aantal jaar geleden bekend als goed zwemland, met toppers als Femke Heemskerk, Ranomi Kromowidjojo en eerder Inge de Bruijn en Pieter van den Hoogenband. Op de afgelopen Spelen, in Parijs, moest TeamNL het doen met drie medailles. Sharon van Rouwendaal pakte voor de tweede keer olympisch goud op de tien kilometer openwaterzwemmen. Verder waren er nog bronzen medailles voor Tes Schouten en Casper Corbeau (allebei 200 meter schoolslag).

Sharon van Rouwendaal schept duidelijkheid over toekomst na opvallend besluit: 'Kijken of het kriebelt' Maar liefst twee keer was Sharon van Rouwendaal de beste op de Olympische Spelen. In 2016 en 2024 won ze olympisch goud tijdens het openwaterzwemmen. Na de meest recente Spelen nam ze een sportieve pauze en was lange tijd onduidelijk hoe haar eventuele vervolg er uit zou zien. In een uitgebreid gesprek met Sportnieuws.nl wordt het een stuk duidelijker.

Van Rouwendaal

Van Rouwendaal laste na de Olympische Spelen een pauze in. In gesprek met Sportnieuws.nl liet zij blijken nog niet zeker te zijn of ze doorgaat. Een volgend olympisch toernooi zit er sowieso niet meer voor haar in. Ze reist dit jaar af naar het WK in Singapore als ambassadeur. "Dan ga ik kijken: gaat het kriebelen, mis je het of niet. Dan zal ik daar bekend maken of ik doorga of niet."

Ze geniet momenteel vooral van het vrije leven. "Als ik 's avonds op de bank zit, dan denk ik 'oh, ik kan mijn film afkijken'. Dan hoef ik niet vroeg naar bed. Ik heb tijd om boodschappen te doen, hoef geen middagdutjes te meer te doen." Ze merkt dat er simpelweg veel meer tijd is voor andere leuke dingen. "Ik kan shoppen op vrijdagmiddag, met Pasen kun je naar het paasontbijt. Dat kon eerst allemaal niet."