Ongeloof over bizar verhaal Nederlandse topzwemster: ‘Ieder ander zou naar de dokter rennen’

Tes Schouten, de Nederlandse zwemster die afgelopen zomer nog brons won op de 200 meter schoolslag tijdens de Olympische Spelen in Parijs, heeft haar zwemseizoen moeten beëindigen. Na haar sterke optreden in de Franse hoofdstad kreeg ze te maken met ernstige fysieke klachten.

In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast, waarin voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As wekelijks het sportweekend bespreken, komt het heftige verhaal van Schouten uitgebreid aan bod.

“De fysieke klachten waren ook geen typische zwemblessures”, begint Van As. “In september kreeg ze last van de linkerkant van haar gezicht. Stekende pijn, en daarna ging haar gezicht ook een beetje hangen. Ze heeft toen niet meteen aan de bel getrokken.”

Veel onderzoeken

De situatie verslechterde snel. “Ze voelde zich steeds slechter, kon niet meer eten of slapen en kreeg zelfs moeite met lopen. Toen is ze uiteindelijk wél naar de dokter gegaan. Ze heeft toen allerlei onderzoeken gehad, waaronder een hersenscan. Daarop zagen ze een vlekje. Het kon van alles zijn, maar omdat ze zo lang had gewacht, konden ze niet meer precies achterhalen wat het was.”

Gelukkig gaat het inmiddels weer wat beter met Schouten. “Ze is minder vermoeid en staat nu onder begeleiding van een sportarts. Ze is heel positief”, vertelt Van As.

Verbazing

Hoog reageert met verbazing op de mentale kracht van Schouten: “Het eerste waar ik aan denk is: hoe hard is een topsporter dan? Dat je pas aan de bel trekt als je niet meer kunt lopen. Als je gezicht gaat hangen, rent 99 procent van de bevolking meteen naar de dokter, behalve topsporters.”

Van As beaamt dat: “Wij denk ik ook. Ik zeker met mijn hypochondrische gedachtes”, zegt ze lachend.

Ze gaat verder over de mentaliteit die bij topsport komt kijken: “Je vraagt zoveel van je lijf. Je put je lichaam helemaal uit. Je weet dat je goed moet herstellen, maar het blijft een slijtageslag.”

“Laten we hopen dat ze er weer helemaal bovenop komt en dat we haar snel weer in het zwembad zien”, besluit Van As. Hoog vult aan: “En dat ze ook weer het vertrouwen krijgt dat er niks meer kan gebeuren. Dat ze weer vrijuit kan trainen en zwemmen, zonder beperkingen en angst.”

Beluister de podcast

