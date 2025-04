Dit is Tes Schouten: wereld stortte even in na brons op de Olympische Spelen

Tes Schouten is een van vaderlands beste zwemmers. Dat bewees ze in 2024 met een wereldtitel op de 200 meter schoolslag, gevolgd door een bronzen medaille op de Olympische Spelen. Maar daarna ging het vrij rap mis met de pas 24-jarige Schouten, die lange tijd in ongewis leefde.

Een gouden plak was wat databureau Gracenote voor haar voorspelde op de Spelen. Schouten zou een van de vele Nederlanders zijn die er met een medaille vandoor zou gaan, op de 200 meter schoolslag. Het is haar favoriete afstand én ze werd dat jaar nog wereldkampioene op die afstand. Maar Schouten waarschuwde tegenover Sportnieuws.nl dat het makkelijker is gezegd dan gedaan.

Tes Schouten ergert zich aan hoge verwachtingen: 'Het is makkelijk praten met een zak chips vanaf de bank' Om 21.11 uur vanavond zwemt Tes Schouten de finale van de 200 meter schoolslag. Waar haar eerste finale van deze Spelen tegenviel, hoopt ze donderdagavond bij de top 3 te horen. Daar wilde ze na de halve finale nog wel wat over kwijt tegen Sportnieuws.nl: "Jullie praten er allemaal zo makkelijk over, maar ga jij hier eens even staan."

Op donderdag 1 augustus was het dan zover: de finale van de 200 meter schoolslag op de Olympische Spelen in Parijs. Het werd geen goud, maar wel een hele mooie bronzen medaille.

Het is de tweede keer dat Schouten op de Spelen is, maar de eerste keer dat ze deze afstand deed. Bij de vorige editie werd ze 25e op de 100 meter schoolslag en ook in Parijs werd ze voor de finale uitgeschakeld. En dat terwijl ze op het WK van dit jaar nog zilver pakte op die afstand. Het laat maar zien dat een medaille op die 200 een zware klus was, al wist Schouten overtuigend een finaleplaats te veroveren.

Mannenomgeving

Schouten traint in het dagelijks leven alleen maar met mannen. Arno Kamminga, Caspar Corbeau en Kenzo Simons (de neef van voetballer Xavi) zitten in haar team, de bondscoach is een man en de fysiotherapeut ook. Maar ze vindt het wel lekker om tussen de mannen te bivakkeren. Al moet Schouten soms wel oppassen dat ze niet in het tempo van haar teamgenoten probeert mee te gaan, óf zomaar de verkeerde doucheruimte inloopt.

Wanneer, waar en hoe laat komt Sharon van Rouwendaal in actie op de Olympische Spelen Nederland reisde met een sterke zwemploeg af naar de Olympische Spelen in Parijs. Met wereldtoppers als Marrit Steenbergen, Tes Schouten, Arno Kamminga en Sharon van Rouwendaal hoopte Nederland veel medailles binnen te slepen. Tot donderdagmorgen stond de teller pas op twee keer brons en alle hoop was gevestigd op Van Rouwendaal. En die pakte goud!

In mei was Schouten met het nationale team - buiten haar dus volledig bestaand uit mannen - in Italië, waar ze de looproutes naar de douchekabines nog niet kende. Zonder na te denken liep ze direct achter de mannen aan. Bij De Volkskrant zei ze: "Het was wel zo’n moment waarop ik dacht: o ja, ik heb geen vrouwelijke teamgenoot die me hierop wijst. Ik denk altijd: we zijn gelijk, één team, ik doe alles met die jongens."

Olympische tatoeage

Bij Kamminga zien we de olympische ringen vlak onder zijn borst, bij zijn ribben getatoeëerd. En bij collega Schouten zit zo'n zelfde tatoeage op haar lichaam, maar dan op de tricep. Het zal gelden als herinnering aan het meemaken van de Olympische Spelen, een bronzen medaille en als constante reminder waar Schouten het allemaal voor doet.

Enorme tegenslag

Met brons op zak wilde Schouten in het najaar eens flink genieten van haar vrije tijd. Maar het liep compleet anders. Haar lichaam begaf het en Schouten leefde een behoorlijke poos in onzekerheid. In een openhartig interview deed ze daar een boekje over open.