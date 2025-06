Marit Bouwmeester (36) werd bij de Olympische Spelen van 2024 te Parijs de succesvolste zeilster ooit: ze pakte haar tweede gouden plak en vierde olympische medaille ooit. Gaat ze door tot Los Angeles in 2028?

De in Wartena (Frielsand) geboren Bouwmeester heeft de knoop nog niet doorgehakt. "Weet je dat het klaar is, hoe beslis je dat? Het is moeilijk om te voelen wat je echt wil", zegt ze tegen het AD. Ze is al twintig jaar topsporter, weet dus wat het van haar vraagt en wat ze er voor moet laten.

Anderzijds lonken er uitdagingen op andere vlakken, zoals een boek schrijven, een academy openen of presentaties geven over de mentale kant van presteren. En ze is moeder van dochter Jessie Mae (3).

Relatiebreuk Marit Bouwmeester

Wat dat ouderschap betreft is er onlangs wat veranderd. Ze is namelijk niet meer samen met de vader van Jessie, Diederick Rembrandt. Ze waren ongeveer tien jaar samen.

"Het was een heel rare dynamiek", zo blikt ze terug op de relatiebreuk. "Aan de ene kant ben je de meest succesvolle zeilster aller tijden en komen er mooie dingen op je af, en aan de andere ga je uit elkaar. De thuissituatie was onzeker en uitdagend."

Olympisch kampioene Marit Bouwmeester ging door pijnlijke breuk: 'Hij heeft me aan de kant gezet' Olympisch kampioene Marit Bouwmeester kende in haar carrière een moeilijke periode. De zeilster voelde zich na haar zilveren plak op de Spelen van 2012 een 'loser' en werd zomaar 'aan de kant geschoven'.

Olympische Spelen

Mocht ze besluiten nog een keer mee te doen aan de Olympische Spelen, dan zal ze het in de aanloop naar het evenement rustiger aan doen. Minder andere wedstrijden aandoen, minder reizen. "Een beetje zoals Roger Federer in zijn laatste jaren ook alleen de grote toernooien speelde", zegt ze over de legendarische ex-toptennisser.

Ze denkt dus wel degelijk na over doorgaan, maar stelt de beslissing nog een tijdje uit. "Het is moeilijk om te voelen wat je echt wil. En dat gaat met golfbewegingen", stelt ze. Dat er nu nog geen duidelijkheid is, stoort haar eigenlijk niet. "Maar voor nu heb ik besloten: het is oké dat het nog niet oké is."

Zeilgrootheid Marit Bouwmeester volgt succescoach Arne Slot op bij prestigieuze Nederlandse prijs Marit Bouwmeester is in de ogen van de Nederlandse sportpers de 'Sportpersoonlijkheid van het Jaar'. Het 36-jarige zeilicoon won afgelopen zomer goud op de Olympische Spelen in de Ilca 6-klasse. Bouwmeester volgt succescoach Arne Slot op.

GOAT

Bouwmeester is met recht de 'goat' van het zeilen bij de vrouwen ('greatest of all time'). Ze werd bij de Zomerspelen tweemaal eerste, eenmaal tweede en eenmaal derde.