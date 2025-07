Marit Bouwmeester (37) is een regelrechte legende in het zeilen. Ze werd tweemaal olympisch kampioene en heeft in totaal vier plakken meegenomen van de Zomerspelen. Zaterdag was ze te gast in De Avondetappe en kwam ze met een mooie anekdote aanzetten.

In De Avondetappe van de NOS wordt elke avond terugegblikt op de etappe in de Tour de France. Regelmatig schuiven gasten aan uit andere takken van sport, zoals ditmaal Bouwmeester.

Presentatrice Dione de Graaff stak van wal met een interessante vraag: "Wat klopt er eigenlijk van het verhaal dat je Christopher Froome ooit van zijn fiets hebt gereden?" Froome is een oud-topwielrenner die onder meer viermaal de Tour de France op zijn naam schreef.

'Reed hem bijna van zijn fiets'

Direct weet de zeillegende waar het om gaat. "Ja", barst ze in lachen uit. "Dit was eigenlijk met jou", zegt ze, verwijzend naar de gast naast haar: oud-topsprinter Marcel Kittel. De Duitser spreekt uitstekend Nederlands.

"Met de Amstel Gold Curacao race was ik uitgenodigd. Er waren meer olympiërs uitgenodigd. We dachten: we beginnen bescheiden achteraan. Ze zeiden: "Nee, nee, nee, kom tussen de profs". Maar iedereen stond daar bij elkaar en ik reed hem [Froome] bijna van zijn fiets. Toen moest ik met jullie starten en dat was doodeng. Die gasten komen op zo'n mini stukje langs je stuur. Daar moet je rekening mee houden. Maar het was een leuke ervaring."

Materiaal

Later in de uitzending ging Bouwmeester in op het materiaal bij zeilwedstrijden. In het wielrennen heeft elke ploeg een andere fiets of zijn ze in elk geval vrij in het kiezen van het merk. In het zeilen is in bepaalde klasses het materiaal voor iedereen identiek.

"Bij de Olympische Spelen en op het WK krijgen we ons materiaal geleverd", legt ze uit. "Je mag eigenlijk ook niet wisselen. Behalve als het echt stuk is. Masten worden slapper als je er veel mee vaart en zeilen worden minder. Dus je moet wel goed voor je materiaal zorgen."

