Topzwemster Mollie O'Callaghan (21) is de laatste dagen slachtoffer van een rel die is ontstaan nadat neppe quotes van haar circuleerden. De Australische, meervoudig wereldkampioene en olympisch medailleswinnares, zou dingen gezegd hebben over de Amerikaanse zwemster Lia Thomas, maar dat blijkt compleet verzonnen. Het noopt de Australische zwembond tot een officieel statement.

De Amerikaanse Lia Thomas, die in haar eerste studiejaar van geslacht veranderde en zich inmiddels identificeert als vrouw, heeft bijgedragen aan de frequentie van discussies over dit onderwerp. Zij won in 2022 de hoogste studententitel in Amerika en werd al voorzichtig geopperd als deelnemer aan de Olympische Spelen van 2028 in eigen land (Los Angeles). De afgelopen dagen circuleerden er online commentaren die ten onrechte werden toegeschreven aan O'Callaghan. Deze suggereerden dat de zwemster niet zou deelnemen aan de Spelen als Thomas zou mogen meedoen aan de vrouwencompetitie.

Officiële verklaring

"Ik zal niet deelnemen aan de Olympische Spelen van 2028 als die man, Lia Thomas, het recht heeft om mee te doen. Laat hem zwemmen in de categorie voor mannen. Hij hoort hier niet; het delen van het zwembad met Lia Thomas is echt een belediging en een schande", is het citaat dat ten onrechte aan O'Callaghan werd toegeschreven door onder meer de Greek Times. De Australische Zwemfederatie heeft via een verklaring gereageerd en bevestigd dat O'Callaghan haar mening over dit onderwerp niet heeft geuit.

'Valse citaten'

"Momenteel verschijnen er op sociale media valse citaten die worden toegeschreven aan atlete Mollie O'Callaghan. O'Callaghan is op geen enkel moment geïnterviewd en heeft geen commentaar gegeven over transgender atleten. Meta (het bedrijf achter Facebook en Instagram, red.) is op de hoogte gebracht van dit nepnieuws, en O'Callaghan en Swimming Australia hebben verzocht om de berichten te verwijderen", aldus de federatie.

Geen enkele discussie

Volgens de eerder genoemde publicatie heeft een woordvoerder van Meta verklaard dat het verzoek wordt onderzocht. Vooralsnog zijn de berichten nog steeds zichtbaar op sociale media. De aan O'Callaghan toegeschreven commentaren leken ongepast, aangezien er geen discussies waren over de mogelijkheid dat Lia Thomas zou deelnemen aan de Olympische Spelen van 2028. Momenteel kan Thomas, volgens de reglementen, niet meedoen in de vrouwencategorie, ondanks pogingen om deze regels aan te vechten.

Topzwemster op 21-jarige leeftijd

Hoewel ze pas 21 jaar oud is, is Mollie O'Callaghan een wereldster in het zwemmen. Ze heeft al 5 olympische gouden medailles, één zilveren en twee bronzen. Bovendien heeft de Australische zwemster nog 14 wereldtitels, waarvan de laatste 3 werden behaald op de WK in Singapore.