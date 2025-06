Olympisch zwemkampioene in tranen na openhartige bekentenis: 'Zwaarste wat ik ooit heb meegemaakt'

De 21-jarige Mollie O'Callaghan, regerend olympisch kampioene op de 200 meter vrije slag, heeft veel moeite met de grote druk die op haar schouders rust. Ze barstte in tranen uit na haar kwalificatie voor het WK in Singapore.

O'Callaghan doet deze week mee aan de Australische kwalificatiewedstrijden voor de Wereldkampioenschappen in Singapore, die van 27 juli tot 3 augustus worden gehouden in Adelaide. Daar won ze woensdag de 200 meter vrije slag, de afstand waarop ze regerend olympisch kampioene is. Het was haar eerste individuele overwinning op de Olympische Spelen. Ze had al vier gouden medailles in estafettes gewonnen in 2021 en 2024.

Topschaatsster Jutta Leerdam ondergaat zeer pijnlijke ingreep: 'Stuur alsjeblieft hulp' Jutta Leerdam plaatste op dinsdag foto's van hoe ze aan het rolschaatsen was, maar op haar TikTok heeft ze nu een behind the scenes-post geplaatst van hoe ze erbij zat terwijl ze de foto's op Instagram plaatste, en dat zag er nogal pijnlijk uit. Leerdam zat met een zak ijs op haar wang.

'Vreselijk'

Haar winnende tijd van 1:54,43 in Adelaide leverde haar een ticket op voor de WK in Singapore. Direct na het uitstappen van het bad moest O'Callaghan een interview geven en was ze in tranen. Op de vraag hoe de race was geweest had O'Callaghan een duidelijk antwoord: "Vreselijk."

Daarna volgden de tranen en een openhartige bekentenis: "Ik heb een paar zware maanden achter de rug. Deze avond was erg stressvol voor me. Hoewel het niet helemaal de tijd was die ik wilde, was het moeilijk om terug te komen na de Spelen in Parijs."

Voormalig wereldkampioen verzet zijn zinnen na veelbesproken liefdesschandaal De laatste tijd is er ontzettend veel te doen om het huwelijk van voormalig topvoetballer Bastian Schweinsteiger en ex-toptennisster Ana Ivanovic. De twee zijn naar verluidt uit elkaar, en de Duitser heeft inmiddels al een nieuw liefje. Gelukkig voor Schweinsteiger kan hij de komende tijd weer wat afleiding van het drama krijgen.

'Moeilijkste ooit'

"Deze voorbereiding was het moeilijkste wat ik ooit heb meegemaakt", biechtte ze op. "Dus ik ben blij dat ik deel uitmaak van het team dat naar Singapore gaat. Ik denk niet dat ik ooit zoiets moeilijks heb ervaren als dit, hier komen en mijn olympische titel proberen te verdedigen."

Haar clubgenoot Lani Pallister, die tweede werd in de nationale wedstrijd, sprak haar steun uit voor de Australische. "Mollie is erg streng voor zichzelf, maar ik heb haar vanochtend een berichtje gestuurd en gezegd dat ze me inspireert."

'Moeilijk besluit' genomen door Nederlandse topzwemster: 'Ik verwacht niet nog drie jaar motivatie op te kunnen brengen' Kira Toussaint heeft besloten haar carrière als zwemster te beëindigen, zo maakt zij bekend via haar sociale media. De 31-jarige uit Amstelveen deed drie keer mee aan de Olympische Spelen en heeft een Europees record in handen. Desondanks houdt ze ermee op en gaat ze zich richten op het bedrijfsleven.

Druk

O'Callagan ervaart na de Spelen veel druk om haar titel te verdedigen. Tien maanden lang was ze olympisch kampioene op een individueel nummer, en dat was zwaarder dan verwacht. Nu ze een plek op de WK heeft bemachtigd, valt er al wat last van haar schouders.

"Ik probeer niet te veel aan de tijd te denken," zei O'Callaghan, wiens persoonlijk record op de 200 meter vrije slag 1:52.48 is. "Het feit dat ik hier aan de start sta van mijn favoriete afstand na een voorbereiding van een paar maanden met veel gezondheidsproblemen en persoonlijke problemen, maakt me best trots."

Topschaatsster Joy Beune steunt goede vriendin na pittig besluit: 'Welke keuze je ook maakt' Topschaatsster Joy Beune heeft haar goede vriendin Robin Groot een hart onder de riem gestoken. De 24-jarige Groot maakte donderdag bekend te stoppen met schaatsen. Beune en Groot waren collega's bij Team IKO-X2O.

Blessureleed

Ze had naast de druk ook nog te maken met blessureleed. O'Callaghan ontwrichtte haar linkerknie in januari. In april, tijdens de nationale kampioenschappen in Brisbane, gaf de jonge kampioene toe dat het voelde alsof ze "met één been trapte" en "in cirkels zwom".