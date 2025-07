Sharon van Rouwendaal pakte in Parijs nog olympisch goud, maar sindsdien is ze niet meer in het water te vinden. De Nederlandse laste een pauze in en vertelt nu tegen de Telegraaf dat de kans groot is, dat het een permanente pauze gaat worden.

"Mijn leven is aardig veranderd", is de 31-jarige Van Rouwendaal eerlijk. De zwemster pakte twee keer olympisch goud bij het onderdeel open water zwemmen. "De afgelopen elf maanden zijn voorbij gevlogen. Ik dacht dat ik vijf maanden nodig zou hebben om te beslissen of ik door ga of dat ik definitief zou stoppen. Maar die vijf maanden voelden voor mij echt als vijf dagen."

Van Rouwendaal houdt zich in de tijd dat ze pauze heeft van het wedstrijdzwemmen bezig met het geven van clinics in het water. "Ik ben heel blij met hoe mijn leven nu is. Het is zo fijn om mijn familie om mij heen te hebben en dat te combineren is met clinics in het binnen- en buitenland."

Introvert

Van Rouwendaal merkt wel dat te veel clinics geven ook te veel voor haar is. "Ik ben blijkbaar nog steeds de introverte persoon die ik ook tijdens mijn carrière was. Toen trainde ik misschien wel zeven uur op een dag, maar was ik steeds alleen. Ik ben dus nog steeds niet helemaal gewend dat ik de hele dag mensen om me heen heb."

Binnenkort zal ze toch de keuze moeten maken of ze nog door blijft gaan met haar carrière. "Binnenkort zal ik toch de knoop door moeten hakken. Maar eerlijk is eerlijk, ik neig de laatste tijd wel steeds meer naar een leven zonder de topsport. In mijn eentje in het buitenland alleen maar trainen, eten en slapen zie ik niet meer zitten. Aan mijn discipline ligt het niet. Ik sport nog steeds zes keer in de week." De tweevoudig olympisch kampioene open water zwemmen lijkt spoedig met een beslissing te komen over haar toekomst.