Olympische legende nog altijd verdrietig om groot verlies 'Denk nog elke dag aan hem'

De Nederlandse Sharon van Rouwendaal zorgde voor een prachtig moment op de Olympische Spelen van Parijs. Ze won voor de tweede keer goud bij het openwaterzwemmen. Een schitterende prestatie, maar wel eentje die tot stand kwam in een zeer verdrietige periode.

Vlak voor de Spelen moest ze namelijk afscheid nemen van haar grote liefde: Rio, Het hondje was als een kindje voor de 31-jarige Van Rouwendaal, die met een tattooage van een hondenpootje haar Rio eerde. Het zorgde voor een emotioneel moment na de finish, toen de zichtbaar aangedane Van Rouwendaal voor het oog van de camera's naar de tattoo wees.

'Op dat moment stort ik in'

Als Van Rouwendaal te gast is in het programma Sport & Privé van Sportnieuws.nl vertelt ze wat ze voelt als ze de beelden na haar gouden race ziet. "Op dat moment stort ik in. Als ik terugkijk, word ik boos: waarom moest het op deze manier. Ik win wel, maar hij is er niet. Dus ik zie aan mijn gezicht dat ik heel erg boos ben."

Overigens gelooft de tweevoudig olympisch kampioene dat het overlijden van Rio haar tijdens die race ook iets bracht. Daar is ze heilig van overtuigd. "Als ik aan de race denk, denk ik dat ik niet alleen was. Ik denk dat iets mij extra kracht gaf. Ik moest mezelf bewijzen, Mijn hondje heette Golden Rio op Instagram dus ik mocht alleen goud halen om hem te eren."

De perfecte hond

Voor de buitenwereld was de tattoo en het hondje van Rio een aantal dagen een hot item, maar dat is het voor Van Rouwendaal natuurlijk nog altijd. "Als ik nu auto rij, kijk ik naar de tattoo. Er is geen dag dat ik even niet aan hem denk." De zwemster had in die periode al een nieuwe pup en heeft er nu een hondje bij. Toch gaat ze Rio nooit vergeten. "Zij blaffen heel veel. Dan denk je: hij was wel de perfecte. Je bent superblij met de andere hondjes en daar hou je veel van, maar je denkt ook veel aan Rio."

Veel lieve reacties

De lieve reacties die Van Rouwendaal kreeg na haar gebaar zorgden bij de olympiër voor verbazing. "Ik dacht dat mensen zouden haten, maar dat is niet gebeurd. Ik dacht: mensen gaan zeggen 'het is geen mens, waarom ben je zo verdrietig?' Nu zie ik dat meer mensen met kinderen én honden zien dat hun honden ook hun kindje zijn."

