Pieter van den Hoogenband is een van de vele grote sporters die Nederland heeft voortbracht. Hij won maar liefst zeven olympische medailles en kende dus een rijke carrière. Daar had hij niet alleen een sterk en sportief lichaam voor nodig, maar ook belangrijke inzichten. In Sportnieuws.nl Gameplan legt hij aan Arno de Jong, CCO van de Nederlandse Loterij, uit wat hij als topschaatser allemaal leerde.

Van den Hoogenband won in de jaren '90, maar met name aan het begin van deze eeuw talloze prijzen. Op de Spelen van 2000 en 2004 was hij het meest succesvol, door daar in totaal zeven keer een plak te winnen. Drie daarvan waren goud. Daarnaast mag Van den Hoogenband pronken met talloze Europese- en wereldtitels. Maar die successen kwamen natuurlijk niet vanzelf.

Mentale ontwikkeling

De topzwemmer maakte een enorme ontwikkeling door. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal. "Als sportman werd ik succesvol toen ik het waardevolle inzicht kreeg dat je niets alleen kunt doen", vertelt hij in Sportnieuws.nl Gameplan. Daarvoor moest Van den Hoogenband eerst in 1996 een teleurstelling incasseren. "Na de Spelen van Atlanta, waar ik twee keer op pijnlijke wijze vierde werd, kreeg ik van mijn coach mee: you win or you learn. Dit is de snoepwinkel genaamd: De Spelen. Doe er je voordeel mee."

Dat deed VdH met succes. "Hoe kunnen we leren van de mensen die wél succesvol zijn? Zodat we hopelijk in vier jaar tijd een volgende stap kunnen zetten. Het waardevolle inzicht was dat ik van hard trainen moest overstappen naar slim trainen." Dat betekende onder meer dat Van den Hoogenband het zwemmen, dat in principe een individuele sport is, als een teamsport ging zien.

Kansloos zonder goed team

Daar plukt hij 15,5 jaar na het beëindigen van zijn rijke carrière nog altijd de vruchten van. "Met alles (wat ik doe, red.) ben ik bezig met het bouwen van teams, met me omringen met goede mensen om gezamelijk mooie successen na te streven." De Jong kan zich in die werkwijze vinden. "Een gameplan is helemaal niks zonder een goed team", concludeert hij. Om er even later aan toe te voegen: "Een goed team kan van een minder goed gameplan nog een succes maken. Zonder goed team ben je kansloos."

Voor een goed team is ook een soepele samenwerking nodig. Voor Van den Hoogenband is één ding cruciaal voor een fijne samenwerking en dat is het hebben van vertrouwen. "Het is een cliché, maar voor mij de waarheid."

Sportnieuws.nl Gameplan

In Sportnieuws.nl Gameplan gaan voormalig topsporters en coaches in gesprek met de topmannen en -vrouwen uit het bedrijfsleven. Dat doen zij aan de hand van hun eigen ervaringen, gaan ze dieper in op dilemma's & stellingen en geven ze de kijkers, luisteraars en lezers tips om toe te passen in de topsport of op het werk. In deze aflevering gaat ex-topzwemmer Pieter van den Hoogenband en Arno de Jong (CCO van Nederlandse Loterij) met elkaar in gesprek.

